Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın yeniden şahlanacak! Uzman isim tarih verdi

Kasım 01, 2025 09:05
1
altın fiyatları

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının gerilemesi yatırımcılarda endişe oluşturdu. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yaşanan düşüşün ‘çöküş değil, sağlıklı bir düzeltme' olduğunu belirterek, yatırımcılara panik yerine sabır tavsiye etti. Kitiş, "Kısa vadede korkuya kapılan kaybeder, sabırlı olan kazanır" dedi.
 

2
altın fiyatları

Küresel altın piyasalarında son haftalarda yaşanan sert gerileme, yatırımcılarda ‘Altın güvenli liman olmaktan çıktı mı?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. ONS fiyatı 4 bin dolar seviyesinin altına gerilerken, Türkiye'de de gram altın yatay seyrediyor. Bu tablo, uzun süredir ‘her şartta kazandıran' algısıyla hareket eden yatırımcıda ilk kez bir güven kırılması oluşturdu.

3
altın gram çeyrek

Yaşanan düşüşü ‘piyasanın nefes alma süreci' olarak değerlendiren DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, "Altında yaşanan bu gerileme, yapısal bir kriz değil, hızlı yükselişlerin ardından gelen doğal bir düzeltmedir. ABD dolarındaki güçlenme, faizlerin yüksek seyri ve jeopolitik tansiyonun geçici olarak düşmesi yatırımcıyı temkinli hale getirdi. Ancak bu tablo kalıcı değil" diye konuştu.
 

4
FİYAT DÜŞÜŞÜ GEÇİCİ

FİYAT DÜŞÜŞÜ GEÇİCİ

Küresel ekonomideki dalgalanmaya rağmen, büyük yatırım bankalarının altının uzun vadede yeniden güç kazanacağı görüşünde birleştiğini ifade eden Kitiş, "Son dönemdeki fiyat gerilemesinde; ABD dolarının güçlenmesi, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi ve bazı merkez bankalarının kısa vadeli satışları etkili oldu. Ancak uluslararası kurumlar, bu seviyelerin artık "dip bölge" olabileceği görüşünde birleşiyor. 

5
Goldman Sachs

Goldman Sachs, 2026 ortasına kadar ons altının yeniden 4 bin dolar bandına çıkabileceğini öngörürken, J.P. Morgan son raporunda 2025'in son çeyreğinde altının 3 bin 300 - 3 bin 500 dolar aralığında dengeleneceğini belirtti. UBS ve HSBC ise mevcut düşüşün kalıcı olmadığını, merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğü bir ortamda uzun vadeli trendin halâ yukarı yönlü olduğunu vurguluyor. Bu değerlendirmeler, altın fiyatlarının artık taban seviyelere yaklaşmış olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

 

6
ALTIN UZUN VADEDE SİGORTA

ALTIN UZUN VADEDE SİGORTA

Uzmanlara göre düşüşün ana sebebi, doların küresel ölçekte yeniden güç kazanması ve ABD tahvil faizlerinin yüksek kalması. Türkiye özelinde ise, ithalat kotasının sıkılaşması ve iç piyasada talebin zayıflaması fiyatları sınırlıyor.

7
Altının, halâ Türk yatırımcısının en güvenilir limanı

Altının, halâ Türk yatırımcısının en güvenilir limanı olduğuna değinen Kitiş, 2025 yılının geri kalanında büyük bir satış dalgası beklemediğini, piyasanın artık denge noktasına yaklaştığını söyledi. Kitiş, "Altın, uzun vadede TL'nin değer kaybına karşı sigorta işlevi görür. İnsanımız zaman zaman fiyat oynaklığından etkilenir ama sonuçta altın kültürel olarak bizim birikim aracımızdır.

8
Yıl sonunda ONS fiyatının 3 bin 800 - 4 bin dolar bandında kapanması

Yıl sonuna doğru bu bilinç yeniden güç kazanacaktır. Yıl sonunda ONS fiyatının 3 bin 800 - 4 bin dolar bandında kapanmasını bekliyorum. TL bazında ise, döviz kuru ve enflasyon etkisiyle gram altın fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması veya kısmi bir artış göstermesi muhtemel" ifadelerini kullandı.
 

9
altın fiyatları

YENİDEN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

2026 yılına gelindiğinde yeniden güçlü bir yükseliş dalgasının yaşanabileceğini, hatta merkez bankalarının rezerv artışları ve jeopolitik risklerin altını yeniden ön plana çıkaracağını da sözlerine ekleyen Cumhur Kitiş, "Altın fiyatlarındaki bu geri çekilme, fırsat olarak da görülebilir. Kısa vadede panikle hareket eden yatırımcılar kaybeder, sabırlı davrananlar ise kazançlı çıkar. Portföylerin tamamını altına çevirmek yerine, dengeli bir dağılım yapılmalı. Çünkü küresel ekonomide halâ belirsizlikler bitmedi" dedi.

10
altın fiyatları

"Altın yüzyıllardır hiçbir devletin, hiçbir sistemin çöküşünde değerini yitirmedi. Bugün yaşananlar geçici bir durgunluk. 2026'dan itibaren yeniden parlayan bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Altında güven duygusu zedelenmiş gibi görünse de, özünde o güveni besleyen en önemli şey hâlâ altının kendisidir" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.