TGRT Haber
19°
SON DAKİKA!
Politika
Politika
Editor
Onur Kaya
 | Onur Kaya

DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Tarih belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinin sıradaki durağı İmralı olacak. Heyet, 9'uncusu gerçekleşecek İmralı ziyaretinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

'nin Heyeti, 9'uncu kez İmralı Adası'nın yolunu tutacak. Heyet, PKK elebaşı ile bir araya gelerek Terörsüz sürecine ilişkin gelişmeleri ele alacak.

TARİH BELLİ OLDU

DEM Parti heyeti İmralı'ya 3 Kasım Pazartesi günü gidecek. Heyette Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Özgür Faik Erol'un yer alacağı öğrenildi.

DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Tarih belli oldu

BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Perşembe günü DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etmişti. Görüşmeye DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. yaklaşık 1 saat sürmüştü.

DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Tarih belli oldu

Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.

DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Tarih belli oldu

DAHA ÖNCE 8 KEZ ZİYARET ETTİLER

Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra; Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer aldığı İmralı Heyeti, ilk olarak 28 Aralık 2024’te örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin ikinci görüşmesi ise 22 Ocak’ta gerçekleştirildi. İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, siyasetçi Ahmet Türk, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüştü.

Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdikten sonra tedavisinin sürdüğü 21 Nisan’da Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, İmralı Heyeti olarak Abdullah Öcalan ile görüştü. İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrenin ardından 18 Mayıs’ta PKK elebaşı Öcalan ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol ile birlikte DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da dahil olduğu İmralı Heyeti, 6 Temmuz ve 25 Temmuz tarihlerinde iki görüşme daha gerçekleştirdi. Heyet 28 Ağustos’ta da İmralı Adası’na giderek bir görüşme gerçekleştirmişti.

Son olarak 3 Ekim'de Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan 3 kişilik heyet, İmralı'ya giderek teröristbaşı ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti görüşmesi sona erdi: Bundan sonraki aşamalar masada
ETİKETLER
#Türkiye
#görüşme
#terör
#barış
#dem parti
#abdullah öcalan
#imralı
#Politika
