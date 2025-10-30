Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti görüşmesi başladı: Bundan sonraki aşamalar masada

Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunarak bundan sonra sürecin seyri ile ilgili atılacak adımların konuşulacağını söyledi.

"HAYIRLI SONUÇLAR DOĞURACAK"

Açıklama yapan Mithat Sancar "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.