Politika
 Nalan Güler Güven

Abdullah Ağar PKK'nın 'çekiliyoruz' mektubunu TGRT HABER'de inceledi!

Terör örgütü PKK, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine dün Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıkladığı mektubu TGRT Haber'de değerlendirdi.

Nalan Güler Güven
27.10.2025
27.10.2025
örgütü 'nın 'den tamamen çekildiğini açıklaması üzerine Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyu TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi.

"DEVLET TARAFINDAN TANINMAK İSTİYORLAR"

Abdullah Ağar, PKK'nın çekilme duyurusunu yaptığı mektubuna 'Gittikçe ağırlaşan tehlikeler' olarak başlanmasının bu süreci tehditle gerekçelendirdiklerini belirtti. Af istemediklerini belirten terör örgütünün 'geçiş sürecine uygun hukuki düzenlemeler' cümlesinden kasıt olarak da devlet tarafından tanınarak siyasete geçiş istediklerini aktardı.

Abdullah Ağar PKK'nın 'çekiliyoruz' mektubunu TGRT HABER'de inceledi!

"TERÖR ÖRGÜTÜ TERÖR ÖRGÜTLÜĞÜNÜ KONUŞTURUYOR"

Ağar, 'Apo için, sözde Kürdistan Özgürlük Hareketi için, Kürtler ve Türkiye için gittikçe ağırlaşan tehditler ve tehlikeler var diyorlar. Şimdi bunlar neler, örgüt buna hangi açıdan yaklaşıyor. Tabi ki ben Kürt kardeşlerimi bunu işin içine katmıyorum, ama açıkçası gelinen noktada hem PKK için hem de PKK'nın dile getirdiği sözde özgürlük hareketi için büyük bir tehlike var mı, var. Kurmuş oldukları cümleleri gerçeklik olarak tanımlayalım ve o zaman bir soru soralım. Bu şekilde davranman doğru ve stratejik mi? Bunu söylüyor, bu tehdit tanımlamasını yapıyor ama aba altından sopa gösteriyor ve diyor ki 'sen benim sahama gel.' Geçiş hukuku talebi ortaya koyuyor, ve bir diğer tarafıyla diyor ki 'af istemiyoruz proje ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı' diyor, ve bir diğer temel beklenti daha var 'Apo'yu merkeze koyma'. Geçiş hukuku talebi metni okuduysanız göreceksiniz. Peki bu ne demek? Bu bir siyasi değil, bunun çok daha ötesinde sistemsel geçir protokolüne karşılık geliyor. Belli ki terör örgütü Türkiye'nin politik karar yapısına ara katman olarak girmek, Türkiye'nin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, üniter yapısıyla ilgili, yetki, güvenlik muhatap üçgenini yeniden tanımlamak istiyor. Adam sistemi ele geçirmek istiyor. Sisteme bir virüs yazılımı eklemek istiyor Türkiye'nin devlet yapısına. Bunu tamamlayan çok önemli bir cümle daha var. 'Af istemiyoruz. Sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı' diyor o zaman devletten suçun affını değil suçun varlığının tanınmasını istiyor teröristler. 'Biz sizden af falan istemiyoruz, siz bizim varlığımızı tanıyacaksınız' diyorlar yani, bu tam bir meşruiyet transferi hilesidir. Terör örgütü terör örgütlüğünü konuşturuyor yine yani." şeklinde açıklamada bulundu.

