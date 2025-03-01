PKK tarihi fırsatı kaybetti! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan dikkat çeken açıklamalar

PKK terör örgütünün kurucusu olarak bilinen Abdullah Öcalan, örgütüne silah bırakma çağrısı yaparak yeni bir sürece girildiğini ifade etti. Teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Kandil'den de cevap geldi. Yapılan açıklama da 'çağrıya uyuyoruz ve ateşkes ilan ediyoruz' ifadesi kullanıldı. Söylenen bu ifade tartışmalara yol açtı. TGRT Haber'e konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar; PKK son derece cüretkar bir oyun oynuyor' diyerek kritik mesajlar verdi. İşte detaylar...

Terör örgütü PKK, İmralı'dan yapılan; silahları bırakın ve kendinizi fesh edin çağrısından sonra bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada; “Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz..” ifadelerine yer verildi.

TGRT Haber yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar; 'PKK'nın ateşkes ilan etmesi değil silah bırakıp fesh edilmesi istendi.

Bu yapılan açıklama ile görüyoruz ki, PKK son derece cüretkar bir oyun oynuyor.' Dedi.

Ağar şöyle devam etti:

"PKK SÜRECİ ZORA SOKTU!"

PKK'nın açıklaması Öcalan'ın açıklamalarına uymuyor. PKK terör örgütü silah bırakmak yerine ateşkes ilan ederek süreci zora sokmanın peşinde.

1992 yılında Kuzey Irak'ta yapılan harekatlardan sonra ateşkes ilan etmişlerdi.

Ama ne oldu? Verdiğimiz ağır darbeleri bu ateşkes sürecinde atlattılar ve ilk güçlendiklerinde Elazığ-Bingöl yolunda yine terör saldırısı gerçekleştirdiler.

"PKK TARİHİ FIRSATI KAYBETTİ!"

İmralı'dan gelen; 'silahları bırakın ve kendinizi fesh edin' çağrısına karşılık PKK terör örgütünün açıklaması adeta tarihi fırsatı kaybedeceklerini gösteriyor. Zira PKK son derece cüretkar bir oyun oynuyor.

Meşru bir aktör olarak kabul edilmek istiyorlar, şart koşuyorlar ve bir müzakere süreci işletmek istiyorlar. Yani biz silah bırakırız ama siyasi birtakım kazananımlar elde edersek bırakırız demek istiyorlar.

Tabi örgütün asıl yapmak istediği, Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün devletleşme sürecini hızlandırmak ve Türkiye'nin kendilerine müdahale etmesini engellemeye çalışmayı hedefliyorlar.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

İmralı'daki 3'üncü ziyaretten sonra yapılan çağrıda "Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

