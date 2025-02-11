Abdullah Öcalan'ın çağrısına PKK/YPG uymazsa Türkiye'nin planı hazır! Cem Küçük açıkladı

PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan'ın İmralı’da gerçekleştirdiği DEM Parti heyetiyle ikinci görüşmesinin ardından, örgütün silah bırakması yönündeki açıklaması için geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Öcalan’ın bu ay içerisinde PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Ancak Kandil tarafı silahsızlanma sürecine yönelik çeşitli şartlar öne sürerek süreci zorlaştırıyor.

TGRT Haber’de Taksim Meydanı programında gazeteci Cem Küçük, sürecin seyrine dair dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Küçük, terör örgütünün silah bırakmaması durumunda bir hafta "En yetkili isimlerle görüştüm, Öcalan’ın çağrı yapacağı netleşti. Eğer YPG bu çağrıya uymazsa, "Bakın gördünüz mü silah bırakmadınız" deyip Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bir hafta içinde YPG'yi tamamen bitirecek" ifadelerini kullandı.