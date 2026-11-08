Kuyumcuda can pazarı saniye saniye kaydedildi: 15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada yakalandı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde müşterilerin bulunduğu sırada bir kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, 57 yaşındaki Salim H.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sırtından yaralanan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 15 yaşında olduğu belirlenen saldırgan S.Ö.'yü saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yakaladı. Öte yandan aynı kuyumcuya eylül ayında da bir silahlı saldırı düzenlendiği, kuyumcu sahibi Mehmet H.'nin daha önce tehdit edildiğini belirterek savcılığa başvurduğu, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.