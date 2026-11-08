Emirdağ’da dehşet anları güvenlik kamerasında: Önce direğe sonra tuğlalara çarparak takla attı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaat önünde bulunan tuğlalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Araç içinde bulunan iki kişi kendi imkanları ile çıkarken, yaralandıkları tespit edilen şahıslar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.