Sosyal medya uğruna trafiği hiçe saydı sonucu ağır oldu: Hem para cezası hem adli işlem

Hatay'da plakasız motosikletiyle seyir halindeyken havai fişek patlatıp akrobatik hareketler sergileyen M.Y.A. isimli şahsa, emniyet ekiplerinin sanal devriyesi sonucunda para cezası uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarına görüntü çekmek uğruna trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik sanal devriyeler sürüyor. Polis ekiplerinin sanal devriyesi esnasında; trafikte seyir halindeyken plakasız motosiklet üzerinden havai fişek patlatıldığı ve akrobatik hareketler yapıldığı görülen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerdeki şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi. Şahsa, ilgili trafik mevzuatı kapsamında toplam 271 bin TL idari para cezası uygulandı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan TCK. 179. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.