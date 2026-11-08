Evdeki 500 günlük kabus bir oyunla son buldu! Genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü

Kylie Arellano, henüz 15 yaşındayken Mayıs 2025'te kayıplara karıştı. 39 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırılan Kylie, bir evin bodrum katında 500 gün boyunca tutuldu. Hatta kimliği belli olmasın diye penseyle diş telleri söküldü. Yaklaşık 2 sene boyunca esir olarak tutulan Kylie'ye, şüpheli, bir telefon verdiğinde ise işler değişti.

OYUNCUYA ANLATTIKLARI HAYATINI KURTARDI

Kylie, Among Us oyununda bir kişiyle tanıştı. Oyun sırasında başlayan iletişim daha sonra farklı bir uygulama üzerinden devam etti. Genç kız, konuştuğu kişiye gerçek kimliğini açıklayarak uzun süredir Oregon'da bir adam tarafından alıkonulduğunu ve evden ayrılmasına izin verilmediğini söyledi.

Kylie'nin anlattıklarını, oyuncunun annesi öğrendi ve durumu FBI'a bildirdi. FBI, genç kızla iletişime geçti. Kylie yaşadıklarını anlattı ve kurtarma operasyonu başladı.

New York Post'un haberine göre, FBI ekipleri, evi buldu. Kylie, yaklaşık 2 senedir esir tutulduğu yerden kurtarıldı. Genç kızın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yaşadıklarına ilişkin ifadesi alındı.

NASIL KAÇIRILDI?

Soruşturma kapsamında 39 yaşındaki Adam Hunter Harmel de yakalanarak gözaltına alındı. Harmel'in genç kızla internet üzerinden tanıştığı ve Mayıs 2025'te Utah'a giderek onu otomobiline aldığı bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.

Kylie'nin ifadesine göre, Harmel, endisini Oregon'a götürürken cep telefonunu nehre attı. Böylece ailesiyle iletişim kurmasını engelledi. Genç kızı Huntington'daki evine götüren Harmel, burada dışarı çıkmasına izin vermedi.

YASTIĞIN ALTINDA BIÇAK

Genç kız, uzun süre evin bodrum katında tutulduğunu, kaçmasının engellendiğini ve sürekli kontrol altında yaşamak zorunda kaldığını anlattı. Harmel'in yastığının altında bıçak bulundurduğunu da belirten Kylie, bu nedenle evden ayrılmaya cesaret edemediğini ifade etti.

Kylie, kimliğinin ortaya çıkmaması için Harmel'ın diş tellerini zorla penseyle söktüğünü anlattı. Alıkonulduğu süre boyunca defalarca fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığını belirten genç kızın ifadeleri federal soruşturma dosyasına girdi. Kylie'nin uzun süre dış dünyadan uzak tutulduğu ve ailesiyle iletişim kurmasının engellendiği belirtildi.

500 GÜN SONRA KURTARILDI

Harmel genç kıza bir telefon verdiğinde ise Kylie çevrim içi bir oyun oynamaya başladı. Among Us oynarken tanıştığı kişiye durumunu anlatan genç kız, böylece yaklaşık 500 gün süren esaretinden kurtulmasını sağlayan ilk adımı attı. Diğer oyuncunun annesinin yetkililere haber vermesiyle kurtarıldı.

Kylie Arellano'nun annesi Stephanie Coleman, kızının kaybolduğu gece onunla mesajlaştığını ve birbirlerine iyi geceler dilediklerini anlattı. Ancak kısa süre sonra genç kızın telefonuna ulaşılamadı. Ertesi sabah Kylie'nin evde olmadığının anlaşılması üzerine ailesi polise başvurdu.

Kızının internet üzerinden tanıştığı biri tarafından götürülmüş olabileceğinden endişelenen anne, aylar boyunca gelecek iyi bir haberi bekledi. Yaklaşık bir buçuk yılın ardından Kylie'nin sağ bulunmasıyla ailenin uzun süren bekleyişi sona erdi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Olayın ardından gözaltına alınan Adam Hunter Harmel hakkında, reşit olmayan bir kişiyi cinsel suç işlemek amacıyla eyaletler arasında taşımak suçlamasıyla federal adli süreç başlatıldı.