Deneme bahanesiyle 15 milyon TL'lik saatle kaçtı özür notuyla geri gönderdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Nakano bölgesindeki bir saat mağazasına gelen kişi, denediği kol saatiyle beraber kaçtı. Kol saatinin fiyatı yaklaşık 292 bin dolar yani yaklaşık 15 milyon TL kadardı.

EL YAZISIYLA YAZILMIŞ ÖZÜR NOTU

The Japan Times gazetesinin haberine göre, polis, saatin çalındıktan birkaç gün sonra el yazısıyla yazılmış bir özür notuyla mağazaya geri gönderildiğini bildirdi.

SAHTE İSİM VE ADRES

Mağaza çalışanları, saatin üzerindeki notta sahte isim ve adresin yazılı olduğu paketi teslim aldı ve polise haber verdi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.