Deneme bahanesiyle 15 milyon TL'lik saatle kaçtı özür notuyla geri gönderdi

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İstanbul
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Nakano bölgesindeki bir saat mağazasına gelen kişi, denediği kol saatiyle beraber kaçtı. Kol saatinin fiyatı yaklaşık 292 bin dolar yani yaklaşık 15 milyon TL kadardı.
The Japan Times gazetesinin haberine göre, polis, saatin çalındıktan birkaç gün sonra el yazısıyla yazılmış bir özür notuyla mağazaya geri gönderildiğini bildirdi.
Mağaza çalışanları, saatin üzerindeki notta sahte isim ve adresin yazılı olduğu paketi teslim aldı ve polise haber verdi.
Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.