Üç ayı aşkın süredir denizde sürükleniyorlardı, bir iyi bir kötü haber geldi

Mikronezya'ya bağlı Murilo ile Ruo adaları arasında deniz gezintisine çıkan 9 kişilik grup temmuz sonunda fırtınaya yakalandı. Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, tekne 3 ay boyunca denizde sürüklendi. Son olarak 6 metrelik tekne Kiribati'ye bağlı Fanning Adası açıklarında görüldü.

Teknedeki ikisi çocuk 5 kişi, köylüler tarafından kurtarıldı. Kaybolan 4 kişi ise aranıyor.

Denizde kaybolan teknenin 3 aydan fazladır arandığı ve Mikronezya'nın doğusuna doğru yaklaşık 5 bin 400 kilometre sürüklendiği tahmin ediliyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Ada ülkesi Kiribati'de Ulusal Meclis üyesi Kaotitaake Rakoroa, ABC'ye verdiği demeçte, kurtulanların tedavi altına alındıklarını bildirdi. Associated Press (AP) ajansına gönderilen yazılı bilgilendirmede "(Kurtarılan) 5 kişinin bulunması inanılmaz derecede harika bir haber." ifadesine yer verildi.

Hemşire Paukin Tororo, yaptığı açıklamada, 5 kişinin tamamının ciddi şekilde susuz kaldığını ve yetersiz beslendiğini belirtti.

Damar yoluyla sıvı takviyesi yapılan bu kişilerin iyileşme belirtileri göstermeye başladıklarını aktaran Tororo, "Gülümseyebiliyorlar ve yemek yemek istediklerini belli ediyorlar." dedi.

30 TEMMUZ'DAN BERİ KAYIP

Batı Pasifik bölgesinde ABD'ye ait Guam adası merkezli ABD Sahil Güvenliği, teknenin Mikronezya'ya bağlı Ruo Adası'na ulaşmaması üzerine teknenin 30 Temmuz'da kayıp olarak bildirildiğini doğruladı.

Mikronezya'da Chuuk Bölgesi Valisi Alexander Narruhn, gazetecilere açıklamasında, "Kaybolan teknede dokuz kişi vardı. Diğer dört arkadaşları için dua etmeye devam ediyoruz." dedi.