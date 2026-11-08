8 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentinin üzerinde gelmesiyle düşüşe geçti. Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 8 Kasım 2026 altın fiyatları...