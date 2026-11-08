8 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın fiyatları düşüşte

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İstanbul
Altın fiyatları dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentinin üzerinde gelmesiyle düşüşe geçti. Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 8 Kasım 2026 altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.996 TL
Satış: 6.033 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.064,93 dolar
Satış: 4.065,56 dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.743 TL
Satış: 42.993 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.170,02 TL
Satış: 43.002,16 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.437 TL
Satış: 21.576 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.706 TL
Satış: 10.791 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.555,36 TL
Satış: 6.556,39 TL