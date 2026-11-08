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Ekonomi
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 07:37

İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor

İkinci el dairelerdeki yüksek fiyat beklentisi, konut satışlarını yavaşlattı. Bazı bölgelerde eski dairelerin fiyatı, sıfır konutlarla yarışır duruma geldi. Ev sahiplerinin ilanda istedikleri satış bedeli ile alıcıların teklif ettiği tutar arasındaki fark büyürken, başta deprem güvenliği, tadilat ve bakım masrafları gibi konular da ev alacak kişilerin kararında etkili oluyor. Yeni projelere sunulan ödeme kolaylığı avantajı karşısında rekabet gücü azalan ikinci el evlerin ilan süreleri uzuyor, satışlar hızla azalıyor.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 07:37

Türkiye'de ikinci el ev fiyatlarının sıfır ev fiyatlarıyla yarışır hale gelmesi piyasasını çıkmaza sürükledi. Ev sahiplerinin yüksek fiyat beklentisi alıcı ve satıcı arasındaki makası açınca ikinci el konut piyasasında satışlar düştü.

HABERİN ÖZETİ

İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de ikinci el ev fiyatlarının sıfır ev fiyatlarıyla yarışır hale gelmesi ve ev sahiplerinin yüksek fiyat beklentisi, ikinci el konut satışlarının düşmesine ve piyasanın durgunluğa girmesine neden oldu.
TÜİK verilerine göre Eylül 2026'da ilk el konut satışları yıllık yüzde 3,9 artarken, ikinci el satışlar yüzde 15,3 düşüşle 90 bin 871'e geriledi.
BETAM verilerine göre eylül ayında satılık konut ilanlarının kapanma yaşı 57,6 güne yükseldi, konut talep endeksi ise aylık yüzde 6,4 azaldı.
Ev sahiplerinin gerçekleşen satışlar yerine ilan sitelerindeki rakamları referans alması fiyat beklentisini artırarak satış sürelerini uzatıyor.
Eski binaların tadilat, bakım, yenileme ve deprem güvenliği gibi ek maliyetleri alıcıların yeni konutlara yönelmesinde etkili oluyor.
Satış fiyatları artarken kira bedellerinin aynı oranda yükselmemesi, yatırımın geri dönüş süresini uzatarak yatırımcı talebini düşürüyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

SIFIR KONUT SATIŞLARI ARTTI, İKİNCİ EL AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre Eylül 2026’da ilk el konut satışları yıllık yüzde 3,9 artarak 51 bin 519’a yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 15,3 düşüşle 90 bin 871’e geriledi.

İLANDAKİ RAKAMLAR FİYAT BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; piyasadaki durgunluğun en önemli sebeplerinden biri; ikinci el konut fiyatlarının bazı bölgelerde sıfır konut fiyatlarına dayanması.

Ev sahiplerinin ilan sitelerindeki benzer ilanları referans alarak fiyat belirlemesi, ancak bu ilanlardaki rakamların gerçekleşmiş satış fiyatlarını yansıtmaması, piyasada fiyat beklentisini yukarı çekiyor.

Buna eski binaların bakım, tadilat, güvenliği ve yenileme maliyetleri de eklenince alıcılar aynı bütçeyle daha yeni konutlara yöneliyor. Satıcılar ise bekledikleri rakamı bulamayınca ilanlarını uzun süre yayında tutuyor.

İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor

BETAM verilerine göre satılık konut ilanlarının kapanma yaşı eylül ayında 57,6 güne yükselirken, konut talep endeksi de aylık yüzde 6,4 geriledi.

İLANDA KALMA SÜRELERİ UZUYOR

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, ikinci el piyasasında fiyatın artık satışın önündeki en önemli engellerden biri hâline geldiğine dikkati çekiyor. Uzmanlara göre ev sahipleri çoğu zaman kendi konutlarının değerini çevredeki ilanlara bakarak belirliyor ancak ilandaki fiyat ile alıcı ve satıcının anlaşarak gerçekleştirdiği gerçek satış bedeli arasında önemli farklar oluşabiliyor.

İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor

Özellikle yüksek fiyatla ilana çıkarılan konutlar uzun süre alıcı bulamazken, satış yapmak isteyen malikler zamanla indirim yapmak mecburiyetinde kalıyor.

Yeni projelerde sunulan ödeme seçenekleri, garanti ve daha düşük bakım ihtiyacı da ikinci el konutların rekabetini zorlaştırıyor. Sektör temsilcileri, ilan fiyatlarının değil gerçekleşen satışların esas alınması gerektiğini, gerçekçi fiyat belirlemeyen ev sahiplerinin satış sürecini uzattığını vurguluyor.

İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor

KİRA GETİRİSİ DE HESABA KATILIYOR

Konut yatırımında satın alma kararını etkileyen unsurlardan biri de kira getirisi. Satış fiyatı yükselirken kira bedellerinin aynı oranda artmaması, yatırımın geri dönüş süresini uzatıyor. Özellikle eski ve yüksek fiyatlı dairelerde kira çarpanı yatırımcı açısından daha az cazip hâle gelebiliyor.

Yatırımcılar artık yalnızca konutun gelecekte değerleneceği beklentisiyle hareket etmek yerine, ödedikleri bedelin ne kadar sürede kira geliriyle karşılanabileceğine de bakıyor. Bu durum, fiyatı yüksek ikinci el konutların yatırımcı talebini kaybetmesine yol açabiliyor.

İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor

UCUZ EVİN GİZLİ FATURASI

İkinci el konutlar her zaman avantaj anlamına gelmiyor. Özellikle eski binalarda elektrik ve su tesisatı, çatı, asansör, yalıtım ve ortak alanların yenilenmesi ciddi maliyet oluşturabiliyor. Mutfak ve banyo tadilatıyla birlikte kapsamlı yenileme ihtiyacı, başlangıçta cazip görünen fiyatı önemli ölçüde yukarı taşıyabiliyor. Alıcılar artık yalnızca evin satış bedelini değil, taşındıktan sonra karşılaşacakları masrafları da hesaplıyor. Bu sebeple bazı konutlarda düşük etiket fiyatı, toplam maliyet hesabında avantajını kaybediyor.

İkinci el konut satışları çıkmazda: Eski evlerin fiyatı sıfır dairelerle yarışıyor

DEPREM GÜVENLİĞİ FİYATIN ÖNÜNE GEÇTİ

İkinci el konut tercihlerinde binanın yaşı ve deprem güvenliği giderek daha belirleyici oluyor. Aynı mahallede bulunan iki daire arasında yalnızca metrekare veya kat farkı değil, binanın yapım yılı, zemin özellikleri, taşıyıcı sistemi ve varsa performans raporu da tercihleri değiştirebiliyor.

Alıcılar eski binalarda düşük fiyatın yanında muhtemel güçlendirme veya kentsel dönüşüm maliyetini üstlenmek istemiyor. Bu sebeple konum avantajı yüksek olsa bile yapısal güvenlik konusunda soru işaretleri bulunan konutlar, alıcıların karar aşamasında dezavantaj yaşayabiliyor.

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ETİKETLER
#deprem
#Emlak
#TÜİK
#konut
#Betam
#Ekonomi
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