İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

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İstanbul
Finansal Analist İslam Memiş, kendi YouTube kanalında yayınladığı son videoda küresel ve yurt içi piyasalardaki son durumu değerlendirdi.
Brent petroldeki düşüşler ekseninde, ons altın, gram altın, gümüş ve döviz kurundaki beklentilerini paylaşan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Yılın geride kalan 10 ayı için 'kötü' geride kaldı diyen İslam Memiş temkinli iyimserlik dönemine girildiğine dair görüşlerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın ve gümüşe dair öngörüleri şöyle:
"Geride bıraktığımız hafta çok heyecanlıydı, özellikle Amerika'daki ara seçimlerin etkilerini gördük. Geride bıraktığımız haftada Demokratların ciddi bir anlamda Trump'ı kaybetmeye neden olması veya Demokratların 20 yıldır, 30 yıldır alamadıkları yerleri tekrar seçimde kazanmaları küresel piyasalarda pozitif bir seyre neden oldu."
"Özellikle petrol fiyatlarındaki yüzde 10 civarındaki düşüşler çok önemliydi. Kıymetli metaller tarafında bir toparlanma gördük ama hafta içinde yine küresel borsalarda, yurt dışı borsalarda ciddi bir sert düşüş, özellikle yapay zeka şirketlerinde ciddi bir düşüş gördük. İşte Demokratların kazanmasıyla yeni bir hikaye mi yazılıyor piyasalarda, bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz."
"Uluslararası piyasalarda ons altın geçen hafta malum bu ara seçimlerin etkisiyle birlikte yükselmişti. Haftayı 4065 dolar seviyesinden tamamladı. Ons altın tarafında 4000-4200 dolar aralığı yine geçerli. Benim takip ettiğim bant aralığı buralı. 3800-4000 dolar aralığı vardı ara seçimlerden önce, oradan çıktık. Şimdi 4000-4200 dolar aralığı var, bir sonraki atakta da 4200-4400 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Altın benim nazarımda yine %50 ucuz."
"Gram altın TL fiyatında ve ons altın tarafında geçen hafta meselâ %1-70 oranında gram altın tarafında, %3 dolar ons altın tarafında bir yükseliş görmüştük. Gram altın TL fiyatı 6.600-6.650 lira seviyesinde Kapalıçarşı piyasasından haftayı tamamladı. Burada 6.500-7.000 lira aralığındaki dalgalanmalar yine geçerliliğini koruyacaktır. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum, yükseliş yönlü beklentim devam ediyor."
"Yine geçen hafta sonu 48 dolar seviyesine kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı haftayı 52 dolar seviyesinden tamamladı. Buraların oldukça ucuz olduğunu sık sık ifade ediyordum, düşüncem yine aynı geçerli. Gümüş de değerinin %50 aşağısında seyrediyor. Gümüşün gram fiyatı 84 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Yine gram altın gibi gram gümüş de ucuz kalmaya devam ediyor ve değerinin %50 aşağısında benim nazarımda."
"Genel hatlarıyla kötü geride kaldı, yani piyasalardaki kötümserlik geri kaldı. Şimdi temkinli iyimsellik var önümüzde, iyimseriz ama temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Trump her an her şeyi açıklayabilir, piyasaları manipüle edebilir. Ama en kötü senaryo olursa piyasalarda bozulma olur, ama şu anda bütün kötü senaryoları satın almış bir 9 ayı geride bıraktık; savaş, enflasyon, belirsizlik, bütün piyasa bunları gördü.
Görmediği tek bir şey var, 3. Dünya Savaşı; 3. Dünya Savaşı olmadıkça piyasalardaki kötü tablo bence geride kaldı. Yani şunu söyleyebilirim: Trump gitti, manipülasyon bitti, artık bundan sonra temkinli iyimsellikle yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Genel tabloda yine altın ve gümüşü ucuz bulduğum için fiziki tarafta biriktirmeye devam ediyorum."