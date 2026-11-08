TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:12
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

Finansal Analist İslam Memiş, kendi YouTube kanalında yayınladığı son videoda küresel ve yurt içi piyasalardaki son durumu değerlendirdi. 

Brent petroldeki düşüşler ekseninde, ons altın, gram altın, gümüş ve döviz kurundaki beklentilerini paylaşan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Yılın geride kalan 10 ayı için 'kötü' geride kaldı diyen İslam Memiş temkinli iyimserlik dönemine girildiğine dair görüşlerini paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın ve gümüşe dair öngörüleri şöyle: 

2
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

"Geride bıraktığımız hafta çok heyecanlıydı, özellikle Amerika'daki ara seçimlerin etkilerini gördük. Geride bıraktığımız haftada Demokratların ciddi bir anlamda Trump'ı kaybetmeye neden olması veya Demokratların 20 yıldır, 30 yıldır alamadıkları yerleri tekrar seçimde kazanmaları küresel piyasalarda pozitif bir seyre neden oldu."

"Özellikle petrol fiyatlarındaki yüzde 10 civarındaki düşüşler çok önemliydi. Kıymetli metaller tarafında bir toparlanma gördük ama hafta içinde yine küresel borsalarda, yurt dışı borsalarda ciddi bir sert düşüş, özellikle yapay zeka şirketlerinde ciddi bir düşüş gördük. İşte Demokratların kazanmasıyla yeni bir hikaye mi yazılıyor piyasalarda, bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz."

3
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

"ALTIN BENİM NAZARIMDA YİNE %50 UCUZ"

"Uluslararası piyasalarda ons altın geçen hafta malum bu ara seçimlerin etkisiyle birlikte yükselmişti. Haftayı 4065 dolar seviyesinden tamamladı. Ons altın tarafında 4000-4200 dolar aralığı yine geçerli. Benim takip ettiğim bant aralığı buralı. 3800-4000 dolar aralığı vardı ara seçimlerden önce, oradan çıktık. Şimdi 4000-4200 dolar aralığı var, bir sonraki atakta da 4200-4400 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Altın benim nazarımda yine %50 ucuz."

4
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

"GRAM ALTINDA DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRMEYE DEVAM EDİYORUM"

"Gram altın TL fiyatında ve ons altın tarafında geçen hafta meselâ %1-70 oranında gram altın tarafında, %3 dolar ons altın tarafında bir yükseliş görmüştük. Gram altın TL fiyatı 6.600-6.650 lira seviyesinde Kapalıçarşı piyasasından haftayı tamamladı. Burada 6.500-7.000 lira aralığındaki dalgalanmalar yine geçerliliğini koruyacaktır. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum, yükseliş yönlü beklentim devam ediyor."

5
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

"GÜMÜŞ DEĞERİNİN %50 AŞAĞISINDA SEYREDİYOR"

"Yine geçen hafta sonu 48 dolar seviyesine kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı haftayı 52 dolar seviyesinden tamamladı. Buraların oldukça ucuz olduğunu sık sık ifade ediyordum, düşüncem yine aynı geçerli. Gümüş de değerinin %50 aşağısında seyrediyor. Gümüşün gram fiyatı 84 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Yine gram altın gibi gram gümüş de ucuz kalmaya devam ediyor ve değerinin %50 aşağısında benim nazarımda."

6
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

"ALTIN VE GÜMÜŞÜ UCUZ BULDUĞUM İÇİN FİZİKİ TARAFTA BİRİKTİRMEYE DEVAM EDİYORUM"

"Genel hatlarıyla kötü geride kaldı, yani piyasalardaki kötümserlik geri kaldı. Şimdi temkinli iyimsellik var önümüzde, iyimseriz ama temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Trump her an her şeyi açıklayabilir, piyasaları manipüle edebilir. Ama en kötü senaryo olursa piyasalarda bozulma olur, ama şu anda bütün kötü senaryoları satın almış bir 9 ayı geride bıraktık; savaş, enflasyon, belirsizlik, bütün piyasa bunları gördü. 

7
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

Görmediği tek bir şey var, 3. Dünya Savaşı; 3. Dünya Savaşı olmadıkça piyasalardaki kötü tablo bence geride kaldı. Yani şunu söyleyebilirim: Trump gitti, manipülasyon bitti, artık bundan sonra temkinli iyimsellikle yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Genel tabloda yine altın ve gümüşü ucuz bulduğum için fiziki tarafta biriktirmeye devam ediyorum."

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.