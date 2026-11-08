İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'pazartesi' uyarısı: '3. Dünya Savaşı olmadıkça...'

"Geride bıraktığımız hafta çok heyecanlıydı, özellikle Amerika'daki ara seçimlerin etkilerini gördük. Geride bıraktığımız haftada Demokratların ciddi bir anlamda Trump'ı kaybetmeye neden olması veya Demokratların 20 yıldır, 30 yıldır alamadıkları yerleri tekrar seçimde kazanmaları küresel piyasalarda pozitif bir seyre neden oldu."

"Özellikle petrol fiyatlarındaki yüzde 10 civarındaki düşüşler çok önemliydi. Kıymetli metaller tarafında bir toparlanma gördük ama hafta içinde yine küresel borsalarda, yurt dışı borsalarda ciddi bir sert düşüş, özellikle yapay zeka şirketlerinde ciddi bir düşüş gördük. İşte Demokratların kazanmasıyla yeni bir hikaye mi yazılıyor piyasalarda, bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz."