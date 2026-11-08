2024 verilerine bakıldığında Türkiye’de evcil hayvan pazarının 41 milyar lira olduğu görülüyor. Ancak 2025 yılında bu pazarın büyüklüğü 70 milyar liraya yükselmiş durumda. Bu durum, pazarın bir yılda nominal olarak yüzde 70'in üzerinde büyüdüğünü gösterirken, sektörde önümüzdeki dönem için yaklaşık yüzde 25'lik büyüme beklentisi bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hayvan sevgisi pahalıya patlıyor: Evcil hayvan faturası çocuk bakımı kadar Türkiye'de evcil hayvan pazarı 2025 yılında 70 milyar liraya ulaşırken, artan sahiplik oranlarıyla birlikte mama, veteriner, otel ve sigorta gibi bakım masrafları da dikkat çekiyor. Evcil hayvan pazarının büyüklüğü 2024'teki 41 milyar liradan 2025'te 70 milyar liraya yükseldi ve sahiplik oranı yüzde 38'e ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre 2021'den bu yana 1 milyon 421 bin 622'si kedi, 950 bin 125'i köpek olmak üzere toplam 2 milyon 371 bin 788 ev hayvanı mikroçiple kayıt altına alındı. Her 100 evin yaklaşık 14'ünde kedi, 5'inde köpek bulunurken, sahiplik oranı en düşük gelir grubunda yüzde 32, en yüksek gelir grubunda yüzde 41 olarak ölçüldü. Kediler için kuru mama ve kum masrafı yıllık 6 bin 300 ile 16 bin 600 lira arasında değişirken, 20 kilogramlık bir köpeğin aylık mama gideri üst segmentte 2 bin 361 liraya kadar çıkıyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odasının 2026 tarifesinde genel muayene ücreti 2 bin lira olarak belirlenirken, evcil hayvan sigortalarında primler yıllık 9 bin 792 liraya, köpek otellerinde aylık konaklama ise 30 bin liraya kadar ulaşıyor.

HER 100 EVİN 14’ÜNDE KEDİ VAR

Evcil hayvan sahiplik oranı 2017 yılında yüzde 23 iken, 2025 yılı sonunda bu oran yüzde 38 oldu. Öte yandan hayvan sahiplenmek sadece belli bir ekonomik sınıfa sahiplerde popüler bir davranış değil. Yine verilere bakıldığında en düşük gelir grubunda sahiplik oranı yüzde 32, en yüksek gelir grubunda ise yüzde 41 olarak ölçüldü.

Hane bazlı bakıldığında ise her 100 evin yaklaşık 14'ünde kedi, 5'inde köpek bulunduğu belirtiliyor.

BAKANLIĞA KAYITLI 2 MİLYON 371 BİN 788 EVCİL HAYVAN VAR

Tarım ve Orman Bakanlığının mikroçip kayıtlarına dayandırılan verilere göre 2021'den itibaren kayıt altına alınan ev hayvanı sayısı 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı. Bu hayvanların 1 milyon 421 bin 622'sini kediler, 950 bin 125'ini köpekler oluşturuyor. Söz konusu rakamlar kayıtlı hayvanları kapsarken kayıt dışı hayvanlar bu sayının dışında kalıyor.

BİR KÖPEĞİN AYLIK MAMA GİDERİ 2 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Çevrim içi satış platformlarında 15 kilogramlık ekonomik kedi maması 1.500 liradan başlarken 10 kilogramlık Pro Plan kedi maması 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Köpek mamalarında da 15 kilogramlık ekonomik ürün 750 liradan satılırken 16,5 kilogramlık Pro Plan 5 bin 500 liraya ulaşıyor.

Tüketim miktarına göre yapılan örnek hesaplamada, 4 kilogramlık bir kedinin aylık 1,5-1,65 kilogram mama ihtiyacı 127-584 liraya mal oluyor. Buna aylık 400-800 liralık kum gideri de eklendiğinde yalnızca kuru mama ve kum için yıllık harcama 6 bin 300-16 bin 600 lirayı buluyor. 20 kilogramlık bir köpeğin aylık 7,8-9,3 kilogram mama tükettiği varsayımıyla ekonomik ürünlerde aylık fatura 322-384 lira, üst segmentte ise 1.979-2 bin 361 lira arasında değişiyor.

TATİLE GİDERKEN ONLARI DA DÜŞÜNMEK GEREKİYOR

Evcil hayvan sahipleri için tatil ve seyahat dönemleri de yeni bir gider kalemi oluşturuyor. İstanbul'da bir köpek otelinin 2026 fiyat listesinde günlük konaklama 1.500 lira, aylık konaklama ise 30 bin lira olarak açıklanıyor. Günlük ücret üzerinden hesaplandığında üç günlük konaklama 4 bin 500, yedi günlük konaklama 10 bin 500, 10 günlük konaklama ise 15 bin liraya ulaşıyor.

SADECE MUAYENE ÜCRETİ 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Evcil hayvan sahiplerinin bütçesini zorlayan bir diğer kalem, veteriner hizmetleri. İstanbul Veteriner Hekimler Odasının 2026 yılı ikinci dönem tarifesine göre genel muayene ücreti 2 bin liraya, acil muayene 2 bin 700 liraya, mesai dışı muayene ise 4 bin liraya ulaşıyor. Uzman veteriner hekim muayenesi için ücret 3 bin 750 liraya kadar çıkabiliyor. Aşı ve tedavi işlemleri ise faturayı daha da artırıyor.

YILLIK SİGORTA NEREDEYSE 10 BİN TL

Veteriner faturalarının yükselmesiyle evcil hayvan sigortaları da yeni bir harcama alanı olarak öne çıkıyor. 2026 yılına ait karşılaştırma platformlarında yer alan poliçe örneklerinde Allianz Mini 1.950, Midi 2 bin 950, Maxi 4 bin 430 lira yıllık primle listeleniyor. Zurich Standart poliçesi 4 bin 584, Anadolu Temel 6 bin, Zurich Premium ise 9 bin 792 lira seviyesinde bulunuyor.