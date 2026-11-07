Erzurum'da kaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen İHA muhabirine saldırı: Telefonunu gasbettiler

Erzurum - Pasinler karayolu üzerinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücüleri ve yolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

JANDARMA KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, birbirine saldıran tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti.

Kaza ihbarı üzerine bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri görüntü alırken bu durumdan rahatsız olan kazazedelerin saldırısına uğradı.

CEP TELEFONUNU GASP EDİP GÖRNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

Muhabirin eline vurarak telefonunu düşürmeye çalışan bir şahıs, ardından çevredekilerin de katılımıyla muhabiri darp ederek cep telefonuna zorla el koydu. Tartışan grup, cep telefonundaki kayıtları silerek olayın basına yansımasını engellemeye çalıştı.

JANDARMANIN MÜDAHALESİYLE TELEFON ALINDI

Olay yerinde güvenliği sağlamaya çalışan jandarma ekipleri, muhabire saldıran ve telefonunu gasbeden şahıslara anında müdahale etti. Güvenlik güçleri, saldırganların elinden telefonu alarak yeniden İHA muhabirine teslim etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, jandarma ekipleri karayolundaki trafiği kontrollü olarak yeniden normale döndürdü.