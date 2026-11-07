Mersin'de makarna fabrikasında kazana düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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İstanbul
Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında yaşanan olay, 21 yaşındaki işçinin hayatına mal oldu.
Fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan inceleme sorasında otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.