Mersin'de makarna fabrikasında kazana düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında yaşanan olay, 21 yaşındaki işçinin hayatına mal oldu.

DÜŞTÜĞÜ KAZANDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan inceleme sorasında otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.