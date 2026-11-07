Edremit'ten Yenice istikametine doğru ilerleyen 34 yaşındaki F.A.’nın kullandığı kamyon, seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen 34 yaşındaki N.A.’nın kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada kamyon manevra yapan otomobille çarpıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Edremit’te yürek yakan kaza: Anne ve 10 yaşındaki kızı duvarla kamyon arasında can verdi Edremit'ten Yenice istikametine giden bir kamyonun sola dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. 34 yaşındaki F.A. yönetimindeki kamyon, aynı istikamette giden ve sola dönmek isteyen 34 yaşındaki N.A.'nın kullandığı otomobili sollamak isterken kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasına sıkıştı. Otomobil sürücüsü anne N.A. ile 10 yaşındaki kızı E.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler incelemelerin ardından morga kaldırıldı ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü anne N.A. ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı E.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda feci kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.