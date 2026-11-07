TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 14:15

Edremit’te yürek yakan kaza: Anne ve 10 yaşındaki kızı duvarla kamyon arasında can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu feci trafik bir trafik kazası meydana geldi. Fabrikaya ait bahçe duvarı ile kamyon arasında sıkışan otomobildeki anne ile 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 14:15

'ten Yenice istikametine doğru ilerleyen 34 yaşındaki F.A.’nın kullandığı kamyon, seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen 34 yaşındaki N.A.’nın kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada kamyon manevra yapan otomobille çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ

Edremit’te yürek yakan kaza: Anne ve 10 yaşındaki kızı duvarla kamyon arasında can verdi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Edremit'ten Yenice istikametine giden bir kamyonun sola dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.
34 yaşındaki F.A. yönetimindeki kamyon, aynı istikamette giden ve sola dönmek isteyen 34 yaşındaki N.A.'nın kullandığı otomobili sollamak isterken kaza meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasına sıkıştı.
Otomobil sürücüsü anne N.A. ile 10 yaşındaki kızı E.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler incelemelerin ardından morga kaldırıldı ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Edremit’te yürek yakan kaza: Anne ve 10 yaşındaki kızı duvarla kamyon arasında can verdi

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü anne N.A. ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı E.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, Edremit 'nın talimatları doğrultusunda feci kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de kaza yapıp kaçan otomobil tır ile çarpıştı: 2 kişi yanarak öldü
Antalya'da otomobilli kırmızı ışık ihlali yaptı, kaza kaçınılmaz oldu!
ETİKETLER
#jandarma
#Yenice
#Edremit
#cumhuriyet başsavcılığı
#Zeytinyağı Fabrikası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.