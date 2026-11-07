Edremit’te yürek yakan kaza: Anne ve 10 yaşındaki kızı duvarla kamyon arasında can verdi

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İstanbul
Edremit'ten Yenice istikametine doğru ilerleyen 34 yaşındaki F.A.’nın kullandığı kamyon, seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen 34 yaşındaki N.A.’nın kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada kamyon manevra yapan otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü anne N.A. ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı E.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda feci kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.