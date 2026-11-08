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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:22

Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı

Almanya'da 17 yıl hapis cezasına çarptırılan uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, gardiyana lüks motosiklet rüşveti verdiği iddiasıyla gündeme gelen film gibi bir operasyonla firar etti. Silahlı çete üyeleri, Gündüz'ün prangalarını 10 euroluk anahtarla açarken kaçışın ardından gözaltına alınan gardiyanın evinden adeta servet çıktı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:22

'deki organize suç ağlarından El-Zein aşiretine bağlı uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, 94 kilogram sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darbetme suçlarından aldığı 17 yıllık hapis cezasını çektiği Almanya'daki Essen Cezaevi'nden firar etti. Gündüz'ün kaçışında bir infaz koruma memuruna lüks motosiklet rüşveti verildiği öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ

Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Berlin'deki El-Zein aşiretine bağlı uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, 17 yıllık hapis cezasını çektiği Essen Cezaevi'nden, bir infaz koruma memuruna rüşvet vererek firar etti.
Diyar Gündüz, 94 kilogram kokain sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darbetme suçlarından Almanya'da hapis yatıyordu.
Gündüz'ün firar planında, bir infaz koruma memuruna lüks motosiklet rüşveti verdiği iddia edildi.
Sahte hastalık bahanesiyle dışarıdaki bir tıp merkezine sevk edilen Gündüz, maskeli ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.
Kaçırma sırasında görevliler etkisiz hale getirildi ve Gündüz'ün prangaları ucuz bir anahtarla açıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan infaz koruma memurunun evinde para, lüks saatler, yasa dışı cep telefonları, uyuşturucu ve yasaklı bıçaklar ele geçirildi.
Firari Gündüz hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

GARDİYANA LÜKS MOTOSİKLET RÜŞVETİ

İddiaya göre 34 yaşındaki Gündüz, cezaevindeki bazı görevlilere lüks hediyeler vererek firar planı için içeriden destek sağladı. Bir infaz koruma memuruna motosiklet alan Gündüz, sahte hastalık bahanesiyle dışarıdaki bir tıp merkezine sevk edildi. Görevlinin hastane randevusunun tüm detaylarını çete üyelerine sızdırdığı ileri sürüldü.

Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı

10 EUROLUK ANAHTARLA PRANGALARI AÇTILAR

Essen'deki radyoloji merkezine getirilen Gündüz, maskeli ve silahlı iki kişi tarafından kaçırıldı. Saldırganlar, iki infaz koruma memurunu etkisiz hale getirerek merdivenlere kelepçeledi. Gündüz'ün ayaklarındaki prangalar ise internette 10 euroya satılan evrensel bir anahtarla açıldı.

Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı

Çete üyeleri, güvenlik güçlerini oyalamak için bina girişine sahte el bombası bıraktı. Gündüz ve beraberindeki iki kişi, elektrikli scooterlarla olay yerinden uzaklaştı.

Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı

GARDİYANIN EVİNDEN SERVET ÇIKTI

Firarı soruşturan Alman polisi, cezaevinde görevli bir infaz koruma memurunu gözaltına aldı. Şüphelinin evinde 40 bin euro, lüks saatler, 9 yasa dışı cep telefonu, uyuşturucu ve yasaklı bıçaklar ele geçirildi. Ayrıca eşinin üzerine kayıtlı çok sayıda gayrimenkul bulunduğu belirlendi.

Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı

FİRARİ DİYAR GÜNDÜZ HAKKINDA YAKALAMAM KARARI

Rüşvet, yolsuzluk, yasa dışı silah ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla tutuklanan görevli cezaevine gönderilirken, firari Diyar Gündüz hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

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ETİKETLER
#Berlin
#kokain
#Diyar Gündüz
#El-zein Aşireti
#Essen Cezaevi
#Dünya
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