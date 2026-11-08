Türk baronu Diyar Gündüz'ün Almanya'da film gibi firarı: 17 yıllık cezadan scooterla kaçtı

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Berlin'deki organize suç ağlarından El-Zein aşiretine bağlı uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, 94 kilogram kokain sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darbetme suçlarından aldığı 17 yıllık hapis cezasını çektiği Almanya'daki Essen Cezaevi'nden firar etti. Gündüz'ün kaçışında bir infaz koruma memuruna lüks motosiklet rüşveti verildiği öne sürüldü.
İddiaya göre 34 yaşındaki Gündüz, cezaevindeki bazı görevlilere lüks hediyeler vererek firar planı için içeriden destek sağladı. Bir infaz koruma memuruna motosiklet alan Gündüz, sahte hastalık bahanesiyle dışarıdaki bir tıp merkezine sevk edildi. Görevlinin hastane randevusunun tüm detaylarını çete üyelerine sızdırdığı ileri sürüldü.
Essen'deki radyoloji merkezine getirilen Gündüz, maskeli ve silahlı iki kişi tarafından kaçırıldı. Saldırganlar, iki infaz koruma memurunu etkisiz hale getirerek merdivenlere kelepçeledi. Gündüz'ün ayaklarındaki prangalar ise internette 10 euroya satılan evrensel bir anahtarla açıldı.
Çete üyeleri, güvenlik güçlerini oyalamak için bina girişine sahte el bombası bıraktı. Gündüz ve beraberindeki iki kişi, elektrikli scooterlarla olay yerinden uzaklaştı.
Firarı soruşturan Alman polisi, cezaevinde görevli bir infaz koruma memurunu gözaltına aldı. Şüphelinin evinde 40 bin euro, lüks saatler, 9 yasa dışı cep telefonu, uyuşturucu ve yasaklı bıçaklar ele geçirildi. Ayrıca eşinin üzerine kayıtlı çok sayıda gayrimenkul bulunduğu belirlendi.
Rüşvet, yolsuzluk, yasa dışı silah ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla tutuklanan görevli cezaevine gönderilirken, firari Diyar Gündüz hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.