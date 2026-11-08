ABD seçimleri dünya borsalarını vurdu! 2 trilyon dolardan fazla değer kaybettiler

ABD Kongre ara seçimlerinin ardından yapay zeka yatırımlarının yavaşlayacağı endişesiyle küresel piyasalar, sert bir satış dalgasıyla sarsıldı. ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülüğünde başlayan satışlar kısa sürede Asya ve Avrupa piyasalarına sıçradı. Büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerinden trilyonlarca dolar silindi.

BBC'nin haberine göre, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi perşembe gününü yüzde 5,5 kayıpla tamamladı. Endeksin piyasa değerinde 2,5 trilyon dolarlık bir kayıp yaşandı ve Nasdaq'ı son zirvesinin en az yüzde 10 altına gerileterek piyasa uzmanlarının "düzeltme bölgesi" olarak adlandırdığı alana taşıdı.

"MUHTEŞEM YEDİLİ" TEK GÜNDE 1 TRİLYON DOLAR KAYBETTİ

Piyasalardaki satış dalgası Apple, Nvidia ve Tesla gibi devlerden oluşan ve "Muhteşem Yedili" olarak anılan teknoloji şirketlerinde tek işlem gününde 1 trilyon dolarlık değer kaybına yol açtı. Nvidia hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

Elon Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX hisselerinde sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 8 oranında gerileme kaydedildi. İki şirketin toplam piyasa değerinden 300 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı. Musk, Teksas Senato koltuğu için Ken Paxton'a sağladığı en az 45 milyon dolarlık destek de dahil olmak üzere Cumhuriyetçilerin seçim kampanyalarına 450 milyon dolar harcamıştı. Ancak Teksas Demokratların üstünlüğüyle sonuçlandı.

SATIŞ DALGASI ASYA VE AVRUPA'YA YAYILDI

ABD'deki çöküş Asya piyasalarını da vurdu. Japonya'da Nikkei endeksi, bellek çipi üreticileri Kiovxia ve Tokyo Electron hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle günü yüzde 6 kayıpla kapattı. Güney Kore'de Kospi endeksinde kayıpların bir ara yüzde 8'i aşması üzerine panik satışlarını önlemek amacıyla işlemleri geçici olarak durduran "devre kesici" mekanizması devreye girdi.

Kospi günü yüzde 6 düşüşle tamamlarken, çip üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 10'dan fazla geriledi. Avrupa borsalarında ise teknoloji ağırlığının görece düşük olması nedeniyle düşüşler sınırlı kaldı; İngiltere'de FTSE 100 yaklaşık yüzde 2, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 2,4 değer kaybetti.

HİSSELER NEDEN DÜŞTÜ?

Yatırımcıların tedirginliğinin odağında, ara seçimleri kazanan Demokratların veri merkezlerine karşı tavır alması ve yapay zeka harcamalarının kısıp kısmayacağına dair belirsizlikler yer alıyor. Seçim sürecinde veri merkezlerinin yayılmasını sınırlamaya yönelik kampanyalar yürüten ve Senato ile Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren Demokratlar, Donald Trump'ın kalan görev süresinde yasama gücünü ellerine aldı.

Demokrat Senatör Bernie Sanders, "Amerikalılar büyük teknoloji oligarklarının çevreyi mahvetmesini, istihdamı yok etmesini ve insanlığın geleceğini tehdit etmesini istemiyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Finans kuruluşu AJ Bell'in piyasa direktörü Dan Coatsworth, yatırımcıların gerçekleştirdiği harcamaların karşılığının ne zaman ya da alınıp alınmayacağı konusundaki belirsizlikten endişe duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ara seçim sonuçları suları bulandırdı. Demokratlar artık daha fazla nüfuza sahip ve veri merkezlerinin yayılma hızını yavaşlatıp sektörü denetlemek için yeni yöntemler arayabilir. Yapay zeka hikayesi tamamen hız üzerine kuruluydu; şimdi ise vites küçültme ve bazı tekerleklerin yerinden fırlama tehlikesi bulunuyor."