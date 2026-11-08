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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:41

Mahkemeden emsal mobbing kararı: Çalışanlara 'İshal olmayın' maili atan bankaya tazminat cezası

Yıllardır aynı bankada görev yapan çalışan tuvalete gitmesine bile müdahale edilmesinin ardından üst yöneticisine mobbinge uğradığını ifade etti. Şikayetinin ardından işten kovulan bankacı soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Psikolojik tacize uğradığını iddia eden bankacının baskıyla rencide edilip yalnızlaştırıldığına dikkat çeken mahkeme, çalışanlara 'ishal olmayın' talimatı veren bankayı manevi tazminata mahkum etti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Mahkemeden emsal mobbing kararı: Çalışanlara 'İshal olmayın' maili atan bankaya tazminat cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:41

Tam 13 yıldır takım lideri olarak çalıştığı bankadan kovulan bankacı 'ne başvurdu. Çalıştığı birimde görev yapan ikinci müdürünün çok sert, rencide edici, tehditkâr ve aşağılayıcı yönetimine maruz kaldıklarını ifade eden davacı, yaşanılan sıkıntıları bir üst yöneticisine iletmesinin ardından müdürün kendisini kişisel olarak cephe alarak baskı ve yıldırma politikası uyguladığını öne sürdü.

HABERİN ÖZETİ

Mahkemeden emsal mobbing kararı: Çalışanlara 'İshal olmayın' maili atan bankaya tazminat cezası

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
13 yıl çalıştığı bankadan kovulan bir takım liderinin müdürü tarafından maruz kaldığı psikolojik taciz (mobbing) nedeniyle açtığı davada, Yargıtay yerel mahkemenin manevi tazminat kararını onadı.
Davacı bankacı; müdürünün toplantıda hakaret ettiğini, yerini değiştirerek göz hapsine aldığını, mola sürelerine müdahale ettiğini ve sağlığının bozularak depresyon ile hipertansiyon tedavisi gördüğünü belirterek dava açtı.
Davalı banka, iş sözleşmesinin iş yerinin gerekleri nedeniyle hakları ödenerek feshedildiğini ve mobbing uygulanmadığını savunarak davanın reddini talep etti.
İş Mahkemesi, şube müdürünün çalışanlara sık tuvalete gidilmemesi ve ishal olunmaması yönünde e-postalar attığını ve davacıya yönelik rencide edici, yalnızlaştırıcı psikolojik taciz eylemlerinin ispatlandığını tespit etti.
Mahkeme, maddi ve ayrımcılık tazminatı şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davayı kısmen kabul ederek davacı lehine manevi tazminata hükmetti.
Bölge Adliye Mahkemesi'nin istinaf başvurusunu reddetmesinin ardından temyiz edilen karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

TOPLANTIDA HERKESİN İÇİNDE HAKARET

Mola sürelerine müdahale ettiğini, diğer çalışanlar idari izin kullanırken kendisine izin kullandırmadığını dile getirdi. Tüm takım liderlerinin bulunduğu toplantıda müdürün, kendisine hitaben "şerefsiz" ve "karaktersiz" gibi ifadeler kullandığını kaydetti.

 

Mahkemeden emsal mobbing kararı: Çalışanlara 'İshal olmayın' maili atan bankaya tazminat cezası

TAM KARŞISINA OTURTTU

Oturduğu yeri değiştirerek yakından gözlemleyip baskısını daha fazla hissettirebilmek için tam karşısına oturmasını sağladığını, yalnızlaştırma çabası içine girdiğini öne sürdü. Haklı şikâyetine olumlu çözüm beklediği sırada davalı tarafından işten çıkarıldığını anlatan davacı; bankanın sistematik ve kurumsal olarak uyguladığı baskı, yıldırma, mobbing (psikolojik taciz) ve ayrımcılık neticesinde önemli ve ciddi sağlık problemleri yaşadığını, depresyon ve hipertansiyon teşhisi ile tedavi gördüğünü ileri sürerek manevi tazminat, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

BANKA AVUKATI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı banka avukatı, davacının iş sözleşmesinin iş yerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle tüm yasal hakları ödenerek feshedildiğini aktardı. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda davacıya özel bir yıldırma ve mobbing uygulanmadığı sonucuna varıldığını savunarak davanın reddini istedi.

MAİLDE İSHAL OLMAYIN TALİMATI

İş Mahkemesi, ilgili banka şube müdürünün çalışanlara gönderdiği elektronik postada molaların uzamaması, sık sık tuvalete gidilmemesi hatta ishal bile olunmaması yönünde rencide edici talimatlar verdiğine dikkat çekti.

Mahkemeden emsal mobbing kararı: Çalışanlara 'İshal olmayın' maili atan bankaya tazminat cezası

ŞAHİTLER MOBBİNGİ DOĞRULADI

Mahkeme; davacının psikolojik tacize uğradığı iddiasıyla manevi tazminat talebini hüküm altına aldı. Davacının sorun yaşadığı kişinin şubede müdür olması ile psikolojik taciz eylemlerinin başladığının belirtildiği kararda, "Davacının performansının düşük olduğuna dair davalı tarafından delil sunulmadığı gibi dinlenen tanıklarca da davacının performansının iyi olduğu ifade edilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshine gerekçe yapılan iletişim sorununun ise müdür tarafından psikolojik taciz uygulanmasının sonucunda diğer takım liderlerinin davacı ile iletişimini kesmiş olmasından kaynaklandığı tanık beyanlarından anlaşılmıştır.

Mola hususunda tuvalete bile iki kez üst üste gidildiğinde sorun olduğu, ishal olunmayacağına dair dahi e-posta atıldığı, davacıya mola hususunda uyarı mesajı atıldığı, aynı gün bu mesajdan birkaç saat sonra molaya çıkanları rencide edici sözler ile itham edici e-postaların atıldığı sabittir.

GÖZ HAPSİNE ALINDI

Davacının yeri değiştirilerek göz hapsine alındığı, sadece davacının yeri değiştirilerek bu şekilde göz hapsine alınıp mola saatlerinin kontrol edildiğinin tanık beyanları ve e-postalardan anlaşılmıştır. Davacıya karşı rencide edici ve aşağılayıcı tavırda bulunulduğu, mola saatlerinin takip edildiği, davalı tanıklarınca da davacının yıllık izindeyken çalıştığının ve toplantıda söylenenlerin doğrulandığı, küçülme gerekçesi fesih nedeni olarak gösterilse de davacıdan başka aynı gerekçeyle işten çıkartılan olmadığı da sabittir.

 

Mahkemeden emsal mobbing kararı: Çalışanlara 'İshal olmayın' maili atan bankaya tazminat cezası

PSİKOLOJİK TACİZ EYLEMLERİ İSPAT EDİLDİ

Tüm bu süreçten davacının sağlığının olumsuz olarak etkilendiğine dair doktor raporlarının sunulmuş olması birlikte değerlendirildiğinde davacının uzun süren rencide edilmesi, dışlanması, yalnızlaştırılması ve şikâyetlerine uzun süre geri dönüş yapılmayıp üzerine bir de iş sözleşmesi feshedilerek cezalandırılması şeklinde neticeye varan psikolojik taciz eylemleri ispat edilmiştir.

Davacının manevi tazminata hak kazandığının kabul edildiği, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı şartlarının ise oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir" denildi.
Davalı banka kararı istinafa taşıdı. (BAM), İş Mahkemesi'nin vakıa ve hukuki değerlendirmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Davalı kararı temyiz edince devreye girdi. Daire oy birliği ile kararı onadı.

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#Banka
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#Bölge Adliye Mahkemesi
#Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
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