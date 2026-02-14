Hakkari'de başkomiser intihar etti! Mobbing iddiasına inceleme başlatıldı

Hakkâri Emniyet Müdürlüğünde korkunç bir olay yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ‘Ekipler Amiri' olarak görev yapan başkomiser M.C., bilinmeyen bir sebepten dolayı beylik tabancasıyla intihar etti.

NARKOTİK SORUŞTURMASI YÜZÜNDEN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ!

Başkomiserin görev yeri değişikliğinin hakkında yürütülen narkotik suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

MOBBİNG İDDİALARINA İNCELEME

Öte yandan, sosyal medyada yer alan mobbing iddialarına ilişkin de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda müfettiş talep edildiği ve konunun tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edildi.

Yetkililer, sürecin hem idari hem de adli boyutuyla titizlikle yürütüldüğünü, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.