Ünlü modacı Ivana Sert, Şişli Nişantaşı’nda 2012 yılına ait kira sözleşmesi bulunan eski dükkanı nedeniyle adliyelik oldu. Sert hakkında ödenmeyen kiralar nedeniyle icra takibi başlatılırken, ünlü modacı avukatından kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu durumdan haberdar olmadığını ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Ivana Sert’e mahkemeden şok: “Haciz korkusuyla ödedim” dedi parasını geri istedi Modacı Ivana Sert'in, Şişli Nişantaşı'ndaki eski dükkanına ilişkin haciz korkusuyla ödediği 77 bin TL'yi geri almak için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi. Ivana Sert hakkında, ödenmeyen kiralar nedeniyle başlatılan icra takibi sonrası dükkan sahibi Vassaf Ç.'ye 2018 yılında haciz korkusuyla 77 bin TL ödeme yapıldı. Sert, 2012 tarihli kira sözleşmesinin kendisine ait olmadığını ve kefillik anlaşması bulunmadığını öne sürerek parasının iadesini talep etti. Dükkan sahibi Vassaf Ç., Sert'in ticari ambleminin sözleşmede yer aldığını ve Ticaret Mahkemesi'ndeki davada sözleşmeyi kabul ettiğini savundu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Ivana Sert'in daha önceden kiracı olduğunu belirttiğini kaydederek açtığı davayı reddetti.

İcra takibini sonradan öğrenen Modacı Sert, haciz korkusuyla 2018 yılında dükkan sahibi Vassaf Ç.'ye 77 bin TL ödeme yaptı. Ünlü isim icra takibinin kalkmasının ardından yeniden mahkemenin yolunu tuttu.

"KİRA SÖZLEŞMESİ BANA AİT DEĞİL" DEDİ, PARASINI GERİ İSTEDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde Ivana Sert, 2012 tarihli imzalı kira sözleşmesinin kendisine ait olmadığını, alacaklıyla aralarında herhangi bir kefillik vb anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

Davalının takibin haksız kötü niyet taşıdığını ve ödeme yapmasının temel nedeninin haciz korkusu olduğunu söyleyen Ivana Sert dilekçesinde parasının iadesini istedi.

KİRA ALACAKLARI UZUN SÜRE TAHSİS EDİLMEDİ

Vassaf Ç., mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Sert'in sözleşmede ticari ambleminin yer aldığı başından beri sözleşmede olduğunu, kira alacaklarını uzun süre tahsis etmediğini, bunun üzerine icra takibini başlattığını belirtti.

Davacıdan ödemenin alınması üzerine itiraz süresi boyunca dosyaya itiraz etmediğini, davanın kesinleştiğini ifade etti.

Vasaf Ç. dilekçede ayrıca Ticaret Mahkemesi'nde olan davada davacı Ivana Sert'in sözleşmeyi kabul ettiğini aktardı.

IVANA'NIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme geçtiğimiz yıl İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan karşılıklı savunmaların ardından 7 yıllık dosya karara bağlandı. Duruşmada ünlü modacının daha önceden İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde kiracı olduğunu belirttiğini kaydetti.

Ivana Sert'in açtığı borcu olmadığına yönelik alacak davasının yerinde olmadığını aktarılarak mahkeme tarafından dava reddedildi.