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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:28

Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçakladı, savunmasında “Öldürme kastım yoktu dedi: Cani eş için son sözü mahkeme söyledi

Merve Veziroğlu, 4 Ağustos 2023 tarihinde eşi Yunus Yıldırım tarafından tam 58 yerinden bıçaklandı. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yıldırım 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak “Öldürme kastım yoktu” diyerek yapılan itiraz başvurusunun ardından Yargıtay, 26 yıl hapis cezasını bozdu. Görülen son duruşmada ise yerel mahkeme Sanık Yıldırım’a verilen kararın yerinde olduğunu değerlendirerek bozulan kararı tekrar uyguladı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçakladı, savunmasında “Öldürme kastım yoktu dedi: Cani eş için son sözü mahkeme söyledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:28

’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde iddiaya göre, 33 yaşındaki Merve Veziroğlu ile 32 yaşındaki eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırıldı saldırgan eş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

HABERİN ÖZETİ

Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçakladı, savunmasında “Öldürme kastım yoktu dedi: Cani eş için son sözü mahkeme söyledi

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar'da eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçakla yaralayan Yunus Yıldırım'a verilen 26 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yerel mahkeme tarafından yeniden onaylandı.
Yunus Yıldırım, 4 Ağustos 2023 tarihinde Üsküdar'da tartıştığı eşi Merve Veziroğlu'nu meyve bıçağıyla 58 yerinden yaralamıştı.
İlk yargılamada sanığa 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verilmişti.
Sanık avukatının 'öldürme kastı bulunmadığı' ve 'gönüllü vazgeçme şartlarının oluştuğu' yönündeki itirazı Yargıtay tarafından kabul edilerek karar bozulmuştu.
Yeniden görülen duruşmada sanık Yunus Yıldırım öldürme kastı olmadığını ve 112'yi aradığını öne sürerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, 'gönüllü vazgeçme' unsurunun oluşmadığını belirterek sanığa bir kez daha toplam 26 yıl hapis cezası verdi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

 

Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçakladı, savunmasında “Öldürme kastım yoktu dedi: Cani eş için son sözü mahkeme söyledi

İLK MAHKEMEDE 26 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Yunus Yıldırım, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

“ÖLDÜRME KASTIM YOKTU DİYEREK YARGITAY’A BAŞVURDU

Sanık müdafii, temyiz başvurusunda öldürme kastının bulunmadığını, gönüllü vazgeçme şartlarının oluştuğunu ve teşebbüs hükümlerinin yanlış uygulandığını savundu. Ayrıca sanık hakkında fazla ceza tayin edildiğini, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin delillerin yetersiz olduğunu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığına yönelik itirazları Yargıtay tarafından kabul edildi. Yüksek mahkeme, cezayı bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye iade etti.

DOSYA BİR KERE DAHA YEREL MAHKEMEYE GELDİ

Yargıtay'ın bozmasının ardından Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen duruşmaya müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yıldırım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuklu sanık Yunus Yıldırım ise, "Öncelikle öldürme kastım yoktu. Bunun somut bir delili olarak 112 sağlık ekiplerini aradım. Kapı kitleme olayı da yoktur. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçakladı, savunmasında “Öldürme kastım yoktu dedi: Cani eş için son sözü mahkeme söyledi

"'SEN BÜTÜN KADINLARA İBRET OLACAKSIN, BEN 5-6 AY YATIP ÇIKACAĞIM' DEDİ"

Müşteki Merve Veziroğlu Yargıtay'ın kararına ilişkin yaptığı savunmada, "İlk davamızda verdiğiniz karar için çok sağ olun. Yargıtay’ın verdiği karar beni ve tüm masumları korkutan bir karara dönüştü. Ben evimde pijamalarımla çay içmeye çalışırken içerdeki odaya çekilmeye çalışıldım. Yatağın üzerinde üzerime bıçakla geldi ve odanın kapısını kilitledi. Orada can havliyle pencereden atlamayı bile düşündüm. İlk önce yorganı kendime doğru çektim. 'Sen bütün kadınlara ibret olacaksın, ben 5-6 ay yatıp çıkacağım' dedi. Sonra yorganı üzerimden çekti. Ben hayati yerlerimi kapatmaya çalıştım sonra ilk bıçağı karnıma sapladı. Her yerimde bıçak izi var 58 tane. Doktorlar bana kan bulamadıkları için kendileri kan verdiler bana. O kadar kan kaybetmişim. Bana hala tekme atıyordu yaşıyor muyum diye. Bunun nesi vazgeçmek? Ben şansa yaşıyorum. Yargıtay kararına itiraz etmenizi istiyorum" dedi.

MAHKEME BİR KEZ DAHA 26 YIL HAPİS DEDİ

Mahkeme heyeti, verilen kararın yerinde olduğunu değerlendirerek 'gönüllü vazgeçme' unsurunun oluşmadığını belirtti. 'Eşe yönelik öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Eşe karşı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere 26 yıl hapis cezasına hükmetti.

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#Merve Veziroğlu
#Yunus Yıldırım
#Üsküdar
#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi
#3. Sayfa
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