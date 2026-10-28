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Magazin
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:53

Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filmi durdurmak isteyen ailenin açtığı davada Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Ünlü sanatçının ailesinin itirazları doğrultusunda bozulan kararın ardından dosyanın yeniden görüleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:53

'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' projesi hakkında ünlü sanatçının ailesi filmin gösterimini durdurmak istemişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından anonim eser olduğu gerekçesiyle  ihtiyati tedbir talebini reddedildi. Filmi durdurmak isteyen ailenin açtığı davada 'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Üst mahkeme tarafından onaylanan kararı Yargıtay'ın bozduğu öğrenildi. Ünlü sanatçının ailesinin itirazları doğrultusunda bozulan kararın ardından davanın önümüzdeki günlerde yeniden görüleceği duyuruldu.

AHMET KAYA'NIN AİLESİNE MAHKEMEDEN SEVİNDİREN KARAR!

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet' filminin gösteriminin durdurulması için 2020 yılında ünlü sanatçının eşi Gülten Kaya ve ailesi, yargıya başvurmuştu. İlk mahkemelerin tedbir talebini reddettiği davada Yargıtay, üst mahkemenin kararını bozdu. Kaya'nın ailesine mahkemeden sevindiren karar geldi.

Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Ahmet Kaya'nın ailesi, ünlü sanatçının hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin 2020 yılında vizyona girmeden gösteriminin durdurulması için mahkemeden tedbir talebinde bulundu. İhtiyati tedbir kararının film gösterime girmeden alınması dolayısıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından istenilen tedbir kararı kaldırıldı.

Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu

Ahmet Kaya'nın eşi, söz yazarı Gülten Kaya ise çareyi dosyayı üst mahkemeye taşımada buldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ünlü sanatçının eşinin  tedbir talebini filmin anonim eser olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Yargıtay'ın dosyayı incelemesi ve üst mahkemenin verdiği kararı bozmasıyla dengeler değişti.

Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu

Verilen kararda ise; gösterime giren film için Ahmet Kaya'nın ailesinin rızasının olmadığı, ünlü sanatçının özel hayatına ilişkin kurgusal karakter ve olaylara filmde yer verildiği ortaya çıktı.

Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu

YENİDEN GÖRÜLECEK!

Verilen kararda; Ahmet Kaya'nın özel hayatına ilişkin filmin yapılmasında üstün tutulması gereken kamuoyu yararınının bulunmadığı ifade edildi. Aynı zamanda  filmde kurgulanmış sahnelerde ünlü sanatçının ailesinin kişisel haklarına zarar verildiği, özel yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu

Merakla beklenen davanın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüleceği öğrenildi. Davanın yeniden görülmesiyle birlikte Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki gözüm Ahmet' filminin gidişatının da nasıl ilerleyeceğinin kesinleşeceği duyuruldu.  

 

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ETİKETLER
#Yargıtay
#ahmet kaya
#İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
#Gülten Kaya
#İki Gözüm Ahmet
#Magazin
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