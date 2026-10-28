Mahkemeden Ahmet Kaya'nın ailesini sevindiren haber! Durduruldu

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' projesi hakkında ünlü sanatçının ailesi filmin gösterimini durdurmak istemişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından anonim eser olduğu gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddedildi. Filmi durdurmak isteyen ailenin açtığı davada Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Üst mahkeme tarafından onaylanan kararı Yargıtay'ın bozduğu öğrenildi. Ünlü sanatçının ailesinin itirazları doğrultusunda bozulan kararın ardından davanın önümüzdeki günlerde yeniden görüleceği duyuruldu.

AHMET KAYA'NIN AİLESİNE MAHKEMEDEN SEVİNDİREN KARAR!

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet' filminin gösteriminin durdurulması için 2020 yılında ünlü sanatçının eşi Gülten Kaya ve ailesi, yargıya başvurmuştu. İlk mahkemelerin tedbir talebini reddettiği davada Yargıtay, üst mahkemenin kararını bozdu. Kaya'nın ailesine mahkemeden sevindiren karar geldi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Ahmet Kaya'nın ailesi, ünlü sanatçının hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin 2020 yılında vizyona girmeden gösteriminin durdurulması için mahkemeden tedbir talebinde bulundu. İhtiyati tedbir kararının film gösterime girmeden alınması dolayısıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından istenilen tedbir kararı kaldırıldı.

Ahmet Kaya'nın eşi, söz yazarı Gülten Kaya ise çareyi dosyayı üst mahkemeye taşımada buldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ünlü sanatçının eşinin tedbir talebini filmin anonim eser olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Yargıtay'ın dosyayı incelemesi ve üst mahkemenin verdiği kararı bozmasıyla dengeler değişti.

Verilen kararda ise; gösterime giren film için Ahmet Kaya'nın ailesinin rızasının olmadığı, ünlü sanatçının özel hayatına ilişkin kurgusal karakter ve olaylara filmde yer verildiği ortaya çıktı.

YENİDEN GÖRÜLECEK!

Verilen kararda; Ahmet Kaya'nın özel hayatına ilişkin filmin yapılmasında üstün tutulması gereken kamuoyu yararınının bulunmadığı ifade edildi. Aynı zamanda filmde kurgulanmış sahnelerde ünlü sanatçının ailesinin kişisel haklarına zarar verildiği, özel yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Merakla beklenen davanın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüleceği öğrenildi. Davanın yeniden görülmesiyle birlikte Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki gözüm Ahmet' filminin gidişatının da nasıl ilerleyeceğinin kesinleşeceği duyuruldu.