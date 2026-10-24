İzzet Yıldızhan sessizliğini bozdu! Beraat sonrası ilk kez açıkladı: “İtibarımı zedeleyenlere dava açtım”

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın 19 Mart’ta silahlı saldırıda öldürülmesi sonucu açılan soruşturma da ‘suçluyu kayırma’ suçundan yargılanıp serbest bırakılan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, sessizliğini bozdu. Beraat sonrası ilk kez açıklamalarda bulunan Yıldızhan, itibarını zedeleyenlere dava açacağını belirtti.

İZZET YILDIZHAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Ümraniye’de 19 Mart’ta meydana gelen silahlı saldırı da hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın davasında yeni gelişmeler meydana geldi. Ünlü rapçi Vahap Canbay’ın bir süre önce ayrıldığı sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrardan barışmak amacıyla araya sokulan Kubilay Kaan Kundakçı, hayatını kaybetmişti.

Olay günü görüşmek için olay yerine gelen Kubilay Kaan Kundakçı ve Canbay, araç içinde bekledikleri sırada yanlarına gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından açılan ateşle gündeme gelmişlerdi. Araç içine açılan silahla Kaan Kundakçı’nın yaralandığı ve apar topar hastaneye kaldırılmasıyla yapılan tüm mücadelelere rağmen kurtulamadığı haberleri yer almıştı.

Gen yaşta hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümünden sonra meydana gelen saldırı da Kadayıfçıoğlu’nun firari olarak aranmasının ardından ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın şüpheliyi kaçıranlarla telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmasıyla Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’la birlikte 7 kişi tutuklanmıştı.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle 5 Mayıs 2026 tarihinde yurt dışı çıkış yasağının oluşmasıyla adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Geçtiğimiz günlerde davanın karar duruşması görülürken tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyetinin verdiği beraat kararının ardından konu hakkında ilk kez açıklama yapan şarkıcı İzzet Yıldızhan, sessizliğini bozarak adeta ateş püskürdü. Kendisinin ve ailesinin bu süreçte çok yıprandıklarını ifade eden Yıldızhan, yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

BERAAT SONRASI İLK KEZ AÇIKLADI: “İTİBARIMI ZEDELEYENLERE DAVA AÇTIM”

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümünden sonra görülen dava soruşturmasında adı geçen ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, beraat sonrası ilk kez açıklamalarda buluncu. Habertürk’te yer alan habere göre, ailesi ve kendisini bu süreçte yıprandığını ifade eden Yıldızhan, konuyu yargı önüne taşıyacağını açıkladı.

"Bu süreçte ben ve ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen 3-5 kendini bilmez sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkında inanılmaz zedeleme yaptı. Beni azmettirici olarak topluma yansıttılar. İtibar zedeleyenlere dava açtım. Bununla ilgili maddi yararı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağım. Ben beraat ettim, zaten bu konuyla ilgili hiçbir yerinde yoktum" dedi.

Cezaevi süreci hakkında da konuşan İzzet Yıldızhan, “Kötü bir süreçti. En büyük zararı ailem gördü. Atılan iftiralar bizi çok üzdü” dedi. Diğer bir yandan da bu kadar zaman susmasının mahkeme sürecini etkilememek olduğunu ifade eden Yıldızhan, “Kendimi çektim ve sonucunu bekledim. Benim hakkımda gerçek belli oldu ve beraat ettim. Sustum ve ailemle zaman geçirdim” cevabını verdi.