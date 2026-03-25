Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kaçırma planı ifşa oldu! İzzet Yıldızhan'ın olağan dışı görüşmeleri

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Alaattin Kadayıfçıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanırken, saldırının ardından planlanan kaçış planı da deşifre oldu. Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine silahını atışa hazır halde bulundurarak gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği de belirlendi.

SİLAHI ATIŞA HAZIR HALE GETİRMİŞ

Olay sonrası Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu belirtti ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı. Olay sonrası Hüseyin Can'ın cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu'nu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu Vito aracına alarak olay yerinden uzaklaştıkları saptandı.

CİNAYETTEN SONRA GÖRÜŞMELER YAPMIŞ

Öte yandan ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan'ın ifadesine göre; ünlü sanatçı saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı ve olayın haberi verildi. Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradı. Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun ise suçtan kurtulmaya yönelik savunma verdiği öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile tanık Yalçınay Yıldız arasında görüşme gerçekleştiği, Kadayıfçıoğlu'nun saldırı kastıyla yönlendirildiği tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun, Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulansı aramak yerine, vitoya binip kaçtığı belirlendi. Aleyna'nın kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suçluyu kayırma suçunu işlediğine vurgu yapıldı.

OLAĞAN DIŞI GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi. Sanatçının gerçekleşen 'Kasten Öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi. Henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.