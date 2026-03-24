İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı: Gece yarısı gelen telefonda neler konuşulduğunu anlattı

Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından silahla vurularak öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Ünlü sanatçı ifadesinde yaşananları tek tek anlattı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 15:54

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için aracı olmak isterken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla öldürüldü. Kundakçı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da yer alırken, ünlü sanatçı Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı.

İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kirvesi olan İzzet Yıldızhan olayın ardından yaşananları anlattı. Yıldızhan'ın ifadesinde genel olarak 'hatırlamıyorum, bilmiyorum' sözleri dikkat çekti.

"GECE 2 SULARINDA BENİ ARADI"

tv100'de yer alan İzzet Yıldızhan'ın savcılık ifadesinde şunlar yer aldı:

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de inşallah önemli bir şey yoktur dedim. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e whatsapp ya da sms atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.

"ÖĞRENİNCE ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİM"

Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."

