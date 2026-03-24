Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Alaattin Kadayıfçıoğlu ile annesinin tanıştırdığını itiraf etti

Kars 36 Spor'da forma giyen Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldürme şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile kendisini annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun tanıştırdığını anlattı. Aleyna Kalaycıoğlu, "Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı" dedi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan , sorguda verdiği ifadede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile iki hafta önce annesi Zuhal Kalaycıoğlu vasıtasıyla tanıştığını belirten Aleyna Kalaycıoğlu, "Bana saygılı davranıyordu." dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU "ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İLE ANNEM BENİ TANIŞTIRDI"

Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Vahap ile ayrıldıktan sonra annesinin aracılığıyla Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla tanıştığını ifade etti ve "Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin, bildiğim kadarıyla armatörlük yapıyordu. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu." dedi.

"KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI AYAK İŞLERİNİ YAPARDI"

Hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile ile tanışma hikayesini de anlatan Kalaycıoğlu, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı" dedi.

"VAHAP'IN BANA ŞİDDETİ OLUYORDU"

Eski sevgilisi Vahap ile sürekli tartıştıklarını belirten Kalaycıoğlu, "inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu." dedi.

"SÜREKLİ BASKI GÖRDÜM, SPORA BİLE GİDEMEDİM"

Vahap ile ayrılık sürecinde çok kötü günler geçirdiğini belirten Aleyna Kalaycıoğlu, "Vahap'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay'ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay’ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur. Beykoz'daki evimize Vahap sık sık arkadaşlarını getiriyordu. Arkadaşlarıyla bizim evde kalıyordu. Annem bundan çok ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Ben de baktım ki annemle Vahap'ın arası açılıyor ve sürekli bir gerilim yaşanıyor. Bu kez biz Vahap'la ayrı bir eve geçtik. Mecidiyeköy'de bir AVM'nin üst katında bulunan bir gökdelende yaşamaya başladık.

Vahap'ın mafyatik, çok fazla arkadaşı vardı. Biz iki kişi yaşamamız gerekirken evde başkaları vardı. Salonda sürekli başkaları yatıyordu. Sürekli böyle kriminal tipler geliyordu. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Hatta bu anlamda ticari bir şey yoktu ama abisinin cezaevine girmiş olması ve onların bağlantılarının devam ediyor olması nedeniyle sürekli böyle bir ortam vardı. Biz sürekli bundan dolayı tartışıyorduk. Bu tartışmalar ister istemez ilişkimizi yıprattı. Bu süreçte sürekli psikolojik baskı gördüm, psikolojik şiddet gördüm. Kısıtlamalar gördüm, tehditler gördüm. Spora gidemediğim günler oldu" dedi.

