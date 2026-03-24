 | Dilek Ulusan

Erol Köse'nin mal varlığı ortaya çıktı! Her şeyi 1 hafta önce kızına devretmiş

Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Bıraktığı notta "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum" diyen Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma başladı. Yaşar İpek, Erol Köse'nin 1 hafta önce tüm kazançlarını kızına devrettiğini açıkladı.

Erol Köse'nin mal varlığı ortaya çıktı! Her şeyi 1 hafta önce kızına devretmiş
'nin İstanbul 'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, vasiyeti de ortaya çıktı. Köse geride bıraktığı mektubunda vasiyetini de yazdı. Ünlü yapımcı vasiyetini, "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." şeklinde belirttiği öğrenildi.

EROL KÖSE'NİN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşar İpek (Erol Köse hk.): "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirket haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş." dedi.

EROL KÖSE'NİN ÖLMEDEN ÖNCE BIRAKTIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Sarıyer'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin düşme anına ilişkin görüntüler ile kendi yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıktı. Sarıyer Maslak Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında 40 katlı bir sitenin 16’ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin (61) ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Köse’nin düşerek yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Köse’nin yüksekten düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Erol Köse’nin ölmeden önce yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıktı. Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta, "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" yazdığı ortaya çıktı.

EROL KÖSE EŞİ KİMDİR?

İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğini 2005 yılında Ajlan Köse ile yaptı. Bir dönem şarkıcı Gülşen ile de anılan Erol Köse, ikinci evliliğini ise 2015 yılında evlendiği Fulden Çetindoğan oldu. İkinci eşi Türkçe öğretmeniydi.

