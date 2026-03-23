Erol Köse'nin ölüm sebebiyle ilgili Yaşar İpek'ten dikkat çeken sözler

Müzik dünyasının bir dönem ünlü yapımcılarından olan Erol Köse saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Köse'nin ölüm sebebiyle ilgili sanat dünyası büyük bir şaşkınlık yaşarken iddialar ortaya atıldı.

YAŞAR İPEK: "İNTİHAR EDEBİLECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Şarkıcı Yaşar İpek olay yerine gelerek şu açıklamaları yaptı "Vallahi şoktayım. Ben burada zaten çok yakın oturuyorum ama Erol ağabeyi 6 yaşımdan beri çok yakın tanıyan biriyim. İnanması çok güç şimdi. Yani şu dünyada intihar edebilecek en son insandı. Aklıma bile gelmezdi. Bilmiyorum şu an şoktayım. Zaten çok sık sık görüyordum ama son bir aydır böyle biraz neşesi düşüktü. Sağlık sorunlarına dair bir şey demiyordu. 'Bir şeyler yapacağız' diye falan sürekli böyle konuşuyordum. İnanılması çok güç gerçekten. Belki biraz da psikolojik rahatsızlık, biraz mesleki deformasyon diyoruz ya hani işte biraz o da var. Ben maddi sıkıntıları olduğunu duyuyordum. Bu dönemde, yani bu problemlerle bile intihar edebilecek karakterde biri değildi Erol ağabey. Çok üzücü bir olay. Müzik eserleri birliklerinde olan haklarını bir hafta önce falan kızına veriyormuş. Kızı da buradaymış galiba şu anda, onu hastaneye götürmüşler" şeklinde konuştu.