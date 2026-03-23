Son dakika I Erol Köse hayatını kaybetti

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşen Erol Köse yaşamını yitirdi.

EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşen Erol Köse yaşamını yitirdi.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 doğumlu Erol Köse, eski şarkıcı ve yapımcıdır. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına girdi. Sekiz yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı