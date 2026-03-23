Erol Köse'nin eski eşi Ajlan Köse kimdir? Ajlan Köse kaç yaşında, mesleği nedir?

İstanbul'da bulunan evinin 16. katından düşen ve trajik bir şekilde 61 yaşında hayata veda eden Erol Köse, başta sevenlerini olmak üzere, sanat camiasını da derinden üzdü. Ünlü yapımcı Erol Köse'nin 17 yıl evli kaldığı isim Ajlan Köse'de gelen vefat haberiyle beraber mercek altına alınan isimlerden oldu. Erol Köse'ninilk eşi olan ve kızı Dijan Nazlan Köse'nin annesi olan Ajlan Köse kimdir? Ajlan Köse kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Erol Köse'nin eski eşi Ajlan Köse'ye dair merak edilenler...

EROL KÖSE'NİN ESKİ EŞİ AJLAN KÖSE KİMDİR?

İstanbul Beşiktaş'ta bir residansın 16. katından düşerek hayata veda eden yapımcı Erol Köse, sanat camiasında adeta şok etkisi oluşturdu.

Emniyetin özellikle şüpheli ölüm üzerine durduğu bu olay sonrası tüm gözler Erol Köse'nin ailesine de çevrildi. Özellikle Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse mercek altına alınırken, Ajlan Köse'nin kim olduğu, yaşı ve mesleği de araştırılmaya başlandı.

Ajlan Köse, müzik sektörüne yön veren ve oldukça başarılı projelerde imzası bulunan Erol Köse'nin ilk eşidir. 1980 yıllarının sonuna doğru evlenen çift, 17 yıl evli kalmışlardır. Ancak Erol Köse ve Ajlan Köse'nin evliliği 2000'li yılların başında Köse'nin şarkıcı Gülşen ile yaşadığı birliktelik sonucu oldukça sarsılmıştır.

2007 yılında ise resmi olarak boşanan Erol Köse ve Ajlan Köse, magazin dünyasını o süreçte oldukça meşgul etmiştir. Kızları Dijan Nazlan Köse'nin velayetini alan Ajlan Köse, uzun zaman kameralardan uzak bir yaşam sürmüştür.

AJLAN KÖSE KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

Erol Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse, magazinden uzak kurumsal bir kariyer tercih eden isimdir. Medya ve halkla ilişkiler alanında uzman olan Ajlan Köse, uzun zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi A. Ş. bünyesinde üst düzey sorumluluk üstlenen bir kişidir. Ajlan Köse, sosyal medya hesaplarını ve özel hayatını da özellikle gizli tutmayı tercih etmiştir.

EROL KÖSE KİMDİR, KAÇ EVLİLİK YAPMIŞTIR?

Erol Köse, 1965 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Müzik sektörünün dahi çocuğu da olarak bilinen Erol Köse, kurmuş olduğu Erol Köse Production ile Türk pop müziğinde bir çok kişiye öncülük etmiştir.

Erol Köse'nin iki evliliği bulunuyor. İlk eşi Ajlan Köse'dir. 17 yıl süren evliliğin ardından Erol Köse, ikinci evliliğini 2015 yılında anaokulu öğretmeni Fulden Köse ile yapmıştır. Bu evlilik de 2019 yılında çekişmeli bir boşanma süreci ardından bitmiştir.