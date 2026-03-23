Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Erol Köse kimdir, neden öldü? Erol Köse intihar mı etti, kaç yaşındaydı? İşte, Ünlü yapımcının hayatı...

Medya dünyasının yakından tanıdığı Erol Köse, Sarıyer’deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi ünlü isimlerin yapımcılığını üstlenen Erol Köse, bir döneme damga vuran yapımcılar arasında yer alıyordu. Ünlü yapımcının hayatını kaybetmesinin ardından birçok isim taziye mesajı yayımladı. Yapımcılık kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çeken Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1995 yılında doktorluğu bırakan Köse, ilk ününü Komedi Dans Üçlüsü ile kazanmıştı. Peki Erol Köse öldü mü, intihar mı etti? İşte, Erol Köse’Nin hayatı…

Erol Köse kimdir, neden öldü? Erol Köse intihar mı etti, kaç yaşındaydı? İşte, Ünlü yapımcının hayatı...
Erol Köse ilk olarak Hakan Rullas, Murat Akkaya gibi isimlerle canlandırdığı Komedi Dans Üçlüsü adındaki ekibiyle tanınmıştı. Prodüktörlük kariyerinde Komedi Dans Üçlüsü’nün önemine vurgu yapan ünlü isim, 2000’li yılların başında yapımcılık kariyerini sürdürerek Tarkan, Gülşen, Sertap Erener gibi popüler isimlerle çalışmıştı. Geçmişinde bir dönem milletvekili adayı da olan Erol Köse’nin gerçek mesleği göz doktoru olurken yapımcılık kariyerinin ardından mesleğini sonlandırmıştı. Müzik dünyasında özellikle dönemin hit şarkıcılarıyla çalışmasıyla tanınan Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde polisler incelemelerde bulundu. Peki Erol Köse kimdir, neden öldü? İşte, Erol Köse’nin biyografisi…

EROL KÖSE NEDEN ÖLDÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

İstanbul Maslak’ta 16. kattan düşen Erol Köse hayatını kaybetti. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken henüz ünlü yapımcının intihar mı yoksa kaza yaşayarak mı düştüğüne ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Erol Köse kimdir, neden öldü? Erol Köse intihar mı etti, kaç yaşındaydı? İşte, Ünlü yapımcının hayatı...

EROL KÖSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü yapımcı Erol Köse 1965 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Yapımcı ve eski şarkıcı olan Erol Köse ilk olarak Komedi Dans Üçlüsü’nün bir üyesi olarak şov dünyasına girmişti. Sekiz yıllık kariyerinin ardından Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı.

Kariyerine başladıktan sonra Ayna grubu, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi şarkıcıların ilk albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Kariyeri boyunca Tarkan, Gülşen, Sertap Erener gibi ünlü isimlerin yapımcılığını yaptı.

Erol Köse kimdir, neden öldü? Erol Köse intihar mı etti, kaç yaşındaydı? İşte, Ünlü yapımcının hayatı...

Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Erol Köse, Kimseye boyu eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum." sözleriyle gündeme gelmişti.

Erol Köse kimdir, neden öldü? Erol Köse intihar mı etti, kaç yaşındaydı? İşte, Ünlü yapımcının hayatı...

Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde İstanbul Maslak’ta bulunan evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti.

