Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

Sevilen yapımcı Erol Köse'nin ani ölümü sonrası sevenleri adeta yasa boğuldu. Yaşadığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'nin özel hayatı da anında arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 'Erol Köse evli miydi?', 'Erol Köse'nin çocuğu var mı?' soruları pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki ünlü yapımcı Erol Köse evli mi, eşi kimdir? Erol Köse'nin çocuğu var mı? İşte trajik ölümüyle herkesi şoke eden Erol Köse'ye dair merak edilenler...

EROL KÖSE EVLİ Mİ?

Erol Köse’nin özel hayatı, projeleri kadar en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Bir dönem şarkıcı Gülşen ile yaşadığı olaylı birliktelikle hafızalara kazınan Köse, daha sonra evlilik kararı almıştı.

Erol Köse, 2015 yılında öğretmen Fulden Köse ile evlenmiştir. Ancak bu evliliği o dönem yaşadığı sarsıntılarla magazin gündeminden düşmemiştir. Çift, uzun süren ve karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu bir boşanma davası sonrası, Şubat 2022 tarihinde resmen boşanmışlardır. Vefat ettiği sırada ise Erol Köse’nin bilinen resmi bir evliliği bulunmuyor.

EROL KÖSE'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü yapımcı Erol Köse, aile hayatına dair en çok merak edilen konulardan biri de çocuk sahibi olup olmadığı yer alıyor. Erol Köse’nin, ilk eşi Ajlan Köse ile olan evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

1992 doğumlu olan Dijan Nazlan Köse'yi babası Erol Köse, magazinden daima uzakta tutmuştur. Dijan Nazlan, eğitimini yurt dışında tamamlamış ve babasının aksine magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir.

EROL KÖSE NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Gelen son dakika bilgilerine gör, 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Ağaoğlu 1453 sitesindeki evinin 16. katındaki balkonundan düşerek trajik bir şekilde ölmüştür.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri acil olarak müdahale etse dahi hayatta kalmayı başaramayan Köse’nin ölümüyle alakalı emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Sosyal medyada 'Hastalığı mı vardı?' sorusu tartışılsa da, Erol Köse'nin bilinen kronik bir rahatsızlığı bulunmuyor. Olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak.