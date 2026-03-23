Editor
 | Canan Okur

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

Ünlü müzik yapımcısı ve prodüktör olan Erol Köse'nin vefat haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Erol Köse'nin ölümü sonrası, sosyal medya kaza mı yoksa intihar mı?, sorularıyla çalkalanırken, Köse'nin özel hayatı da mercek altına alındı. Peki Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı? Ünlü isim Erol Köse neden, nasıl öldü? İşte detaylar...

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 16:29

Sevilen Erol Köse'nin ani ölümü sonrası sevenleri adeta yasa boğuldu. Yaşadığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'nin özel hayatı da anında arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 'Erol Köse evli miydi?', 'Erol Köse'nin çocuğu var mı?' soruları pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki ünlü yapımcı Erol Köse evli mi, eşi kimdir? Erol Köse'nin çocuğu var mı? İşte trajik ölümüyle herkesi şoke eden Erol Köse'ye dair merak edilenler...

EROL KÖSE EVLİ Mİ?

Erol Köse’nin özel hayatı, projeleri kadar en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Bir dönem şarkıcı Gülşen ile yaşadığı olaylı birliktelikle hafızalara kazınan Köse, daha sonra evlilik kararı almıştı.

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

Erol Köse, 2015 yılında öğretmen Fulden Köse ile evlenmiştir. Ancak bu evliliği o dönem yaşadığı sarsıntılarla magazin gündeminden düşmemiştir. Çift, uzun süren ve karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu bir boşanma davası sonrası, Şubat 2022 tarihinde resmen boşanmışlardır. Vefat ettiği sırada ise Erol Köse’nin bilinen resmi bir evliliği bulunmuyor.

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

EROL KÖSE'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü yapımcı Erol Köse, hayatına dair en çok merak edilen konulardan biri de çocuk sahibi olup olmadığı yer alıyor. Erol Köse’nin, ilk eşi Ajlan Köse ile olan evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

1992 doğumlu olan Dijan Nazlan Köse'yi babası Erol Köse, magazinden daima uzakta tutmuştur. Dijan Nazlan, eğitimini yurt dışında tamamlamış ve babasının aksine magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir.

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

EROL KÖSE NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Gelen son dakika bilgilerine gör, 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Ağaoğlu 1453 sitesindeki evinin 16. katındaki balkonundan düşerek trajik bir şekilde ölmüştür.

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

Olay yerine gelen sağlık ekipleri acil olarak müdahale etse dahi hayatta kalmayı başaramayan Köse’nin ölümüyle alakalı emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Erol Köse evli mi? Erol Köse'nin çocuğu var mı?

Sosyal medyada 'Hastalığı mı vardı?' sorusu tartışılsa da, Erol Köse'nin bilinen kronik bir rahatsızlığı bulunmuyor. Olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
