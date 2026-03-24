Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan ile kavgası yeniden gündem oldu! "Çok beddua ettim"

Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşen Erol Köse hayatını kaybetti. Köse'nin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu. Ünlü yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından bir dönem büyük kavgalar yaşadığı Seda Sayan konuştu. Seda Sayan, "Çok beddua ettim zamanında" dedi.

SEDA SAYAN EROL KÖSE KAVGASI NEDİR?

Bir dönem beraber çalışan Erol Köse ile Seda Sayan'ın arası ünlü yapımcının yaptığı paylaşımlarla açıldı. Erol Köse'nin Seda Sayan'ın bazı karelerini sosyal medyada paylaşmasıyla ünlü şarkıcı da şantaj davası açmıştı.

Ödül töreninde karşılaşan ikiliden Seda Sayan, çantasıyla Köse’nin omzuna vurarak yüzüne tükürerek, “Sen nasıl bir adamsın? Hangi yüzle buraya geldin?” diyerek küfürler savurup üzerine yürümüştü. Araya girenler Sayan’ı sakinleştirmişti.

SEDA SAYAN, EROL KÖSE'NİN ÖLÜMÜ SONRASI KONUŞTU

de bilinen Seda Sayan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bir televizyon programında konuşan Sayan, “Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…” ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE ESKİ KARISI KİM, KİMİNLE EVLİ?

İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğini 2005 yılında Ajlan Köse ile yaptı. Bir dönem şarkıcı Gülşen ile de anılan Erol Köse, ikinci evliliğini ise 2015 yılında evlendiği Fulden Çetindoğan oldu. İkinci eşi Türkçe öğretmeniydi.