Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan ile kavgası yeniden gündem oldu! "Çok beddua ettim"

Uzun süredir sağlık problemi yaşayan yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse'nin not bırakarak hayatına son verdiği iddia edilirken, Seda Sayan, Rober Hatemo, İrem Derici ve Yeşim Salkım gibi isimlerin ünlü yapımcı hakkındaki sözleri gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 10:02

’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşen hayatını kaybetti. Köse'nin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu. Ünlü Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından bir dönem büyük kavgalar yaşadığı konuştu. Seda Sayan, "Çok beddua ettim zamanında" dedi.

SEDA SAYAN EROL KÖSE KAVGASI NEDİR?

Bir dönem beraber çalışan Erol Köse ile Seda Sayan'ın arası ünlü yapımcının yaptığı paylaşımlarla açıldı. Erol Köse'nin Seda Sayan'ın bazı karelerini sosyal medyada paylaşmasıyla ünlü şarkıcı da şantaj davası açmıştı.

Ödül töreninde karşılaşan ikiliden Seda Sayan, çantasıyla Köse’nin omzuna vurarak yüzüne tükürerek, “Sen nasıl bir adamsın? Hangi yüzle buraya geldin?” diyerek küfürler savurup üzerine yürümüştü. Araya girenler Sayan’ı sakinleştirmişti.

SEDA SAYAN, EROL KÖSE'NİN ÖLÜMÜ SONRASI KONUŞTU

de bilinen Seda Sayan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bir televizyon programında konuşan Sayan, “Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…” ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE ESKİ KARISI KİM, KİMİNLE EVLİ?

İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğini 2005 yılında Ajlan Köse ile yaptı. Bir dönem şarkıcı Gülşen ile de anılan Erol Köse, ikinci evliliğini ise 2015 yılında evlendiği Fulden Çetindoğan oldu. İkinci eşi Türkçe öğretmeniydi.

ETİKETLER
#seda sayan
#sarıyer
#maslak
#yapımcı
#Erol Köse
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.