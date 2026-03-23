Erol Köse'nin kafa karıştıran paylaşımı tekrar gündem oldu! "Filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor"

Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü yapımcının hayatla ilgili yaptığı paylaşım tekrar gündem oldu.

EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını 61 yaşında kaybetti. Sarıyer Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşen Erol Köse yaşamını yitirdi.

EROL KÖSE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Hayatını kaybeden Erol Köse'nin hayatla ilgili yaptığı paylaşım tekrar gündem oldu. Köse yaptığı paylaşımda "Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..." dedi.

EROL KÖSE KAÇ YAŞINDA?

1965 doğumlu Erol Köse, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi ünlü isimlerin yapımcılığını üstlenerek adını geniş kitlerere duyurdu. Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.