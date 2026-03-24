Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylar önceki sözleri tekrar gündem oldu! "İlgiyi çok seviyorum. Hep daha fazlasını istiyorum"

Rapçi Vahap Canbay ve futbolcu Kaan Kubilay Kundakçı'nın bulunduğu araca açılan ateş sonrası Kaan Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti. Kundakçı'nın ölümünün ardından Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı. Olayların ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun katıldığı programdaki sözleri gündem oldu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AYLAR ÖNCEKİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aleyna Kalaycıoğlu verdiği bir röportajda: “En uzun ilişkim 8 ay sürdü. Hepsi öyle. Belki de benden kaynaklı. İlgiyi çok seviyorum. Belki de karşı tarafın ilgisi yetmiyor ve daha fazlasını istiyorum.” dedi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

iFutbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.