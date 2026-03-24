Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylar önceki sözleri tekrar gündem oldu! "İlgiyi çok seviyorum. Hep daha fazlasını istiyorum"

Kars36 Spor forması giyen Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olay sonrası Alaattin Kadayıfçıoğlu, azmettirdiği aktarılan Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve beraberindeki kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile 2 hafta önce annesinin tanıştırdığını aktardı. Kalaycıoğlu'nun aylar önce verdiği röportaj ise yeniden gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 10:20

Rapçi Vahap Canbay ve futbolcu Kaan Kubilay Kundakçı'nın bulunduğu araca açılan ateş sonrası Kaan Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti. Kundakçı'nın ölümünün ardından Vahap Canbay'ın eski sevgilisi , annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve tutuklandı. Olayların ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun katıldığı programdaki sözleri gündem oldu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AYLAR ÖNCEKİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aleyna Kalaycıoğlu verdiği bir röportajda: “En uzun ilişkim 8 ay sürdü. Hepsi öyle. Belki de benden kaynaklı. İlgiyi çok seviyorum. Belki de karşı tarafın ilgisi yetmiyor ve daha fazlasını istiyorum.” dedi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

iFutbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#aleyna kalaycıoğlu
#İzzet Yıldızhan
#Vahap Canbay
#Kaan Kubilay Kundakçı Cinayeti
#Zuhal Kalaycıoğlu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.