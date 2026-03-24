Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre'nin görüntülerine sinirlenmişti! Eski eş Bedia Gözen'den zehir zemberek sözler

Survivor yarışmasında eşi Yunus Emre Özden ve aynı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun samimi davranışlarına sinirlenen Beria Gözen o dönem, Kalaycıoğlu ile kavga etmiş ve zehir zemberek sözler sarf etmişti. Beria Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Hak ettiğini yaşasın" dedi.

BERİA GÖZEN'DEN ALEYNA KALAYCIOĞLU'NA: HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in eski eşi Beria Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında paylaşım yaptı ve "Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar." dedi.

BERİA GÖZEN "ALEYNA'DAN UZAK DUR" DİYEREK UYARMIŞTI

Survivor'da yarıştığı dönemde Yunus Emre ile samimiyetiyle gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'na o dönem Beria Gözen tepki göstermişti. Yunus Emre Özden'in o dönemki eşi Beria Özden iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Vahap ile ayrıldıktan sonra annesinin aracılığıyla Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla tanıştığını ifade etti ve "Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin, bildiğim kadarıyla armatörlük yapıyordu. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu." dedi.