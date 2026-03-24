Erol Köse ile Nez kavgası yeniden gündem oldu! Sert açıklamaya yorum yağdı

Erol Köse’nin hayatını kaybettiği haberi yakınları şaşırtırken, ünlü yapımcının geçmişte kavgalı olduğu ünlü isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekti. Nez’in yıllar önce ortaya attığı iddialar ve son yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Nez, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Nez; “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullandı.
Erol Köse’nin o dönem Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de Nez’in kariyerini olumsuz etkilediği, Nez'in Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu iddiaları magazin gündeminde uzunca süre yer almıştı.
Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Bıraktığı notta "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum" diyen Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma başladı. Yaşar İpek, Erol Köse'nin 1 hafta önce tüm kazançlarını kızına devrettiğini açıkladı.