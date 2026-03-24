Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kubilay Kaan Kundakçı''yı hiç tanımıyor

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne sebep olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı tanımadığını belirterek, "Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için stüdyoya gittiğini, stüdyonun sokağında park halindeki aracı görünce tedirgin olduklarını söyledi" dedi.

İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturmada karar çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesi ortaya çıkan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı hiç tanımadığını belirtti.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için stüdyoya gittiğini, stüdyonun sokağında park halindeki aracı görünce tedirgin olduklarını söyleyerek “Aleyna, ‘Bunlar benim eski sevgilimin arkadaşları’ dedi. Aracın yanına gidip camına tıklattım. İçindeki kişi kapıyı sert şekilde açarak beni itti. Arbede esnasında kapının üstüne vurdum. İçeride oturan kişi ise torpidodan metal, parlak bir cisim çıkardı. Silah ya da bıçak olabileceğini düşündüm. Sol elimde ruhsatlı silahım vardı. Karşı taraf bana doğru bir hamle yapınca refleksle silahı doğrulttum. Aramızda bir boğuşma yaşandı ve silah aniden ateş aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı''yı hiç tanımadığını belirten Alaattin Kadayıfçıoğlu, "Silah patlayınca şoka girdim. Kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Kubilay Kaan Kundakçı'yı tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet ya da alacak-verecek meselesi bulunmuyor. Vahap Canbay'ı da sadece sosyal medyadan duydum. Aleyna ile de yaklaşık 2-3 ay önce tanıştık, bir süre önce de görüşmeye başladık. Olaydan bir gece önce Aleyna benim evimde misafir olarak kaldı. Sabah aracımı ona verdim, akşam ise eşyalarını ve köpeğini almak için stüdyoya gittik. Silah patlayınca araca bindim. Aracı Hüseyin Can Avcı kullanıyordu. Olayın şokuyla babama ulaşmaya çalıştım fakat babam İngiltere'de olduğu için ulaşamadım. Amcamın oğlu Metin Kadayıfçıoğlu'nun yanına gittim. Aracımda bulunan silah, olayda kullanılan silah ile aynı. Bana ait ve taşıma ruhsatı bulunuyor.” dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İFADESİNDE "ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İLE ANNEM BENİ TANIŞTIRDI"

Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Vahap ile ayrıldıktan sonra annesinin aracılığıyla Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla tanıştığını ifade etti ve "Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin, bildiğim kadarıyla armatörlük yapıyordu. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu." dedi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU VE ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi sonrası tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri ortaya çıktı. Alaattin Kadayıfçıoğlu aylık gelirini 600.000 bin TL olarak beyan etti. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ise 250.000 bin TL olduğunu belirtti.

