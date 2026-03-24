Erol Köse'nin kızı Dijan Köse hastaneye kaldırıldı!

Erol Köse'nin 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başladı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Köse tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Erken'in iddiasına göre; Dijan Köse babası Erol Köse'nin vefat haberini alır almaz kendini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı.

"EROL KÖSE'NİN KIZI DİJAN HASTANEYE KALDIRILDI"

İlker Köse, Ece Erken’e yaptığı açıklamasında “Ben kızına haberi veremedim ama kızı öğrenir öğrenmez hastaneye kaldırıldı, tedavisi devam ediyor. Bu bilgiye ulaştım.” ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE'NİN ESKİ EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Erol Köse’nin kızıyla iletişim kuramadığını belirten İlker Köse, “Bir kere aradım, teyzesine ulaştım. Ayrıca eski eşine haberi Mevlüt Bey verdi” dedi.

EROL KÖSE'NİN CENAZESİNİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN KIZI ALDI

Yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir sitenin 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'nda biten işlerinin ardından Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı. Cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

EROL KÖSE TÜM MAL VARLIĞINI KIZINA DEVRETTİ

Yaşar İpek (Erol Köse hk.): "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirket haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş." dedi.