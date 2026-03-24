Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Erol Köse'nin kızı Dijan Köse hastaneye kaldırıldı!

Erol Köse Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken, Dijan'ın haberi alır almaz hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 12:12

'nin 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başladı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Köse tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Erken'in iddiasına göre; Dijan Köse babası Erol Köse'nin vefat haberini alır almaz kendini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı.

"EROL KÖSE'NİN KIZI DİJAN HASTANEYE KALDIRILDI"

İlker Köse, Ece Erken’e yaptığı açıklamasında “Ben kızına haberi veremedim ama kızı öğrenir öğrenmez hastaneye kaldırıldı, tedavisi devam ediyor. Bu bilgiye ulaştım.” ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE'NİN ESKİ EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Erol Köse’nin kızıyla iletişim kuramadığını belirten İlker Köse, “Bir kere aradım, teyzesine ulaştım. Ayrıca eski eşine haberi Mevlüt Bey verdi” dedi.

EROL KÖSE'NİN CENAZESİNİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN KIZI ALDI

Yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir sitenin 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'nda biten işlerinin ardından Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı. namazının bugün ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

EROL KÖSE TÜM MAL VARLIĞINI KIZINA DEVRETTİ

Yaşar İpek (Erol Köse hk.): "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirket haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rober Hatemo'dan çok konuşulacak Erol Köse iddiası: 100 milyon liralık arazim gittti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Alaattin Kadayıfçıoğlu ile annesinin tanıştırdığını itiraf etti
ETİKETLER
#ölüm
#cenaze
#Adli Tıp Raporu
#Erol Köse
#Dijan Köse
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.