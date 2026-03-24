Editor
 | Dilek Ulusan

Rober Hatemo'dan çok konuşulacak Erol Köse iddiası: 100 milyon liralık arazim gittti

Ünlü yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Seda Sayan, İrem Derici, Nez gibi isimler Erol Köse hakkında çeşitli iddialarda bulunurken Rober Hatemo, yayınladığı videoda " 100 milyon liralık arazim onun yüzünden gitti" dedi.

24.03.2026
saat ikonu 11:46
24.03.2026
saat ikonu 11:46

Bir süredir hastalığıyla mücadele eden , Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Bıraktığı notta "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum" diyen Erol Köse hakkında konuşan Rober Hatemo, " "Birçok insanın canını yaktı. Yine de Allah günahlarını affetsin" dedi.

EROL KÖSE HAKKINDA ROBER HATEMO'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR

Erol Köse'nin vefatının ardından konuşan Rober Hatemo, "Bütün biriktirdiğim paralarla 'da bir arazi satın almıştım. O zamanlar oranın ne olacağını anlamıştım. Ama maalesef Erol Köse yüzünden o arazi bana yar olmadı. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı. Üstü kapalı bir tehdit olayı yaşandı ve o mal bana kalmadı." dedi.

O dönem "birkaç bin dolarlık bir yer" olarak küçümsenen arazinin bugün miktarını da açıklayan Rober Hatemo, "Bana mesaj attı, 'Birkaç bin dolarlık bir yer için mi böyle söylüyorsun?' dedi. O zamanlar birkaç bin dolardı ama şimdi birkaç yüz bin dolar, belki 100 milyon lira canım benim. Onun yüzünden elimden gitti." dedi.

"ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN"

Konuşmasında "Ölünün arkasından konuşmuyorum, gerçekleri anlatıyorum" vurgusu yapan Hatemo, sözlerine "Birçok insanın canını yaktı. Yine de Allah günahlarını affetsin, güle güle gitsin. Daha fazla kötü konuşmak istemiyorum." diyerek bitirdi.

ROBER HATEMO KİMDİR?

25 Aralık 1974 doğumlu Rober Hatemo, 90'lı yılların ortasında askerden geldikten sonra BGM ile anlaştı. 1996-1997 tarihleri arasında Esmer adlı ilk albümünün kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Alaattin Kadayıfçıoğlu ile annesinin tanıştırdığını itiraf etti
