Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir sitenin 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'nda biten işlerinin ardından Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı. Cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

Yaşar İpek (Erol Köse hk.): "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirket haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş." dedi.

21 Eylül 1965 Elazığ doğumlu Erol Köse, Sarıyer’deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi ünlü isimlerin yapımcılığını üstlenen Erol Köse, bir döneme damga vuran yapımcılar arasında yer alıyordu. Yapımcılık kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çeken Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1995 yılında doktorluğu bırakan Köse, ilk ününü Komedi Dans Üçlüsü ile kazanmıştı.