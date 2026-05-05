Bir süredir cezaevindeydi! Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında karar verildi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Mahkeme, Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Özetle

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran’da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K'nın da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K'nın babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.