Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:20

Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi! Sahnede fenalaşmıştı

Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Hakkı Bulut, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda fenalaşmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Sevenlerinin yüreklerini ağzına getiren Hakkı Bulut sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımla hayranlarına cevap verdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi! Sahnede fenalaşmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:20

ve Türk halk müziği sanatçısı Hakkı Bulut, geçtiğimiz akşam sahne aldığı bir mekanda fenalaşmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan usta sanatçı, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Bir anda yere yığılarak fenalaşan Hakkı Bulut'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilmişti. 81 yaşındaki sanatçının rahatsızlanması sevenlerini endişelendirmişti. Sevenlerinin yüreklerini ağzına getiren Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Usta sanatçı, beklenen müjdeli haberi paylaşımıyla duyurdu. Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen Hakkı Bulut, sevenlerinin içine su serpti. Peki, Hakkı Bulut'un son sağlık durumu ne? İşte Hakkı Bulut'un sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...

HAKKI BULUT SAHNEDE FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI!

Hakkı Bulut, geçtiğimiz akşam 'da sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı en sevilen şarkılarını seslendirirken aniden tansiyonunun düştüğü öğrenilmişti. 

Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi! Sahnede fenalaşmıştı

Sedyeyle ambulansa taşınan 81 yaşındaki usta sanatçı, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kendisini dinlemeye gelenleri ve sevenlerini derinden endişelendiren Bulut, rahatsızlandığı haberleriyle magazin gündeminde yerini almıştı.

Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi! Sahnede fenalaşmıştı

Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Hakkı Bulut, bir restoranda sahne aldığı sırada bir anda rahatsızlanmıştı. Şarkı söylerken fenalaşarak bir anda yere yığılan Bulut, kendisini dinlemeye gelenlere korku dolu anlar yaşatmıştı. 

’nde sahne aldığı esnada bir anda fenalaşan usta sanatçı, sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Çevredeki özel bir hastanede tedavi gören Bulut'un hayatı tehlikesi olmadığı da belirtilmişti.

Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi! Sahnede fenalaşmıştı

SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ GELDİ!

Geçtiğimiz akşam rahatsızlandığı haberleriyle magazin gündeminde yerini alan Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Usta sanatçının hayranları Bulut'tan gelecek iyi bir haberi merakla bekliyordu. Sahnede aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bulut'un tedavi sürecinin ardından sağlığının nasıl olduğuna dair menajeri açıklama yaptı.

Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi! Sahnede fenalaşmıştı

Hayatı tehlikesi olmadığı bilinen ve durumunun iyi olduğu söylenen Hakkı Bulut'un, son sağlık durumu hakkında menajeri İrfan Gün açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sıkıntı yok, sadece bir tansiyonu yükselmesi oldu. Şu anda bir sıkıntı yok. Hastaneden taburcu olmasını bekliyoruz"

Aynı zamanda usta sanatçının, konser verdiği sabah kimlik kartını kaybettiği için stres yaşadığı da iddia edildi. Sevenlerine korku dolu anlar yaşatan Hakkı Bulut'un, yapılan kontroller sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkı Bulut sahnede fenalaştı! Apar topar hastaneye götürüldü, sevenleri panik içinde izledi
Hakkı Bulut kimdir, eşi kim? Hakkı Bulut'un çocuğu var mı, çocukları kim? Hakkı Bulut'a ne oldu?
ETİKETLER
#İstanbul
#Hakkı Bulut
#arabesk
#Beylikdüzü
#İrfan Gün
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.