Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi! Sahnede fenalaşmıştı

Arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı Hakkı Bulut, geçtiğimiz akşam sahne aldığı bir mekanda fenalaşmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan usta sanatçı, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Bir anda yere yığılarak fenalaşan Hakkı Bulut'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilmişti. 81 yaşındaki sanatçının rahatsızlanması sevenlerini endişelendirmişti. Sevenlerinin yüreklerini ağzına getiren Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Usta sanatçı, beklenen müjdeli haberi paylaşımıyla duyurdu. Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen Hakkı Bulut, sevenlerinin içine su serpti. Peki, Hakkı Bulut'un son sağlık durumu ne? İşte Hakkı Bulut'un sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...

HAKKI BULUT SAHNEDE FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI!

Hakkı Bulut, geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı en sevilen şarkılarını seslendirirken aniden tansiyonunun düştüğü öğrenilmişti.

Sedyeyle ambulansa taşınan 81 yaşındaki usta sanatçı, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kendisini dinlemeye gelenleri ve sevenlerini derinden endişelendiren Bulut, rahatsızlandığı haberleriyle magazin gündeminde yerini almıştı.

Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Hakkı Bulut, bir restoranda sahne aldığı sırada bir anda rahatsızlanmıştı. Şarkı söylerken fenalaşarak bir anda yere yığılan Bulut, kendisini dinlemeye gelenlere korku dolu anlar yaşatmıştı.

Beylikdüzü’nde sahne aldığı esnada bir anda fenalaşan usta sanatçı, sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Çevredeki özel bir hastanede tedavi gören Bulut'un hayatı tehlikesi olmadığı da belirtilmişti.

SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ GELDİ!

Geçtiğimiz akşam rahatsızlandığı haberleriyle magazin gündeminde yerini alan Hakkı Bulut'un son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Usta sanatçının hayranları Bulut'tan gelecek iyi bir haberi merakla bekliyordu. Sahnede aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bulut'un tedavi sürecinin ardından sağlığının nasıl olduğuna dair menajeri açıklama yaptı.

Hayatı tehlikesi olmadığı bilinen ve durumunun iyi olduğu söylenen Hakkı Bulut'un, son sağlık durumu hakkında menajeri İrfan Gün açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sıkıntı yok, sadece bir tansiyonu yükselmesi oldu. Şu anda bir sıkıntı yok. Hastaneden taburcu olmasını bekliyoruz"

Aynı zamanda usta sanatçının, konser verdiği sabah kimlik kartını kaybettiği için stres yaşadığı da iddia edildi. Sevenlerine korku dolu anlar yaşatan Hakkı Bulut'un, yapılan kontroller sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.