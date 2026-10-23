Hakkı Bulut sahnede fenalaştı! Apar topar hastaneye götürüldü, sevenleri panik içinde izledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
81 yaşında olan Hakkı Bulut'un bugün sahne aldığı esnada fenalaşarak yere yığılması sevenlerini endişelendirdi. Bir anda yere yığıldığı anları gören sevenleri panik içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Müzik dünyasında sevilen isim Hakkı Bulut, bir restoranda sahne aldığı esnada bir anda rahatsızlandı. Şarkı söylerken fenalaşarak yere yığıldığı anları gören seyirciler panik içerisinde olan biteni izledi. Hakkı Bulut, apar topar hastaneye kaldırıldı.
81 yaşındaki Hakkı Bulut, bu akşam Beylikdüzü’nde sahne aldığı esnada bir anda fenalaştı. Fenalaşıp yere yığılan Hakkı Bulut acilen hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren haber sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.
Bugün Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne alıp sevenleri ile buluşan Hakkı Bulut, sahnede olduğu esnada fenalaştı. Sevenleri panik içerisinde izlerken acilen hastaneye kaldırıldı.