Hakkı Bulut sahnede fenalaştı! Apar topar hastaneye götürüldü, sevenleri panik içinde izledi

81 yaşında olan Hakkı Bulut'un bugün sahne aldığı esnada fenalaşarak yere yığılması sevenlerini endişelendirdi. Bir anda yere yığıldığı anları gören sevenleri panik içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı.

HAKKI BULUT SAHNEDE FENALAŞTI

Müzik dünyasında sevilen isim Hakkı Bulut, bir restoranda sahne aldığı esnada bir anda rahatsızlandı. Şarkı söylerken fenalaşarak yere yığıldığı anları gören seyirciler panik içerisinde olan biteni izledi. Hakkı Bulut, apar topar hastaneye kaldırıldı.

HAKKI BULUT SAHNEDE BİR ANDA FENALAŞTI

81 yaşındaki Hakkı Bulut, bu akşam Beylikdüzü’nde sahne aldığı esnada bir anda fenalaştı. Fenalaşıp yere yığılan Hakkı Bulut acilen hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren haber sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.

HAKKI BULUT'A NE OLDU?

Bugün Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne alıp sevenleri ile buluşan Hakkı Bulut, sahnede olduğu esnada fenalaştı. Sevenleri panik içerisinde izlerken acilen hastaneye kaldırıldı.