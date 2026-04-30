Hakkı Bulut TikTok hesabı açtı! Yeni gelir kapısını açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hakkı Bulut, 70'li yıllardan bu zamanlara kadar seslendirdiği şarkılarla milyonların sevgilisi olmayı başardı. Usta isim TikTok'ta canlı yayında sevenleriyle buluşuyor. Sadece eski hayranlarını değil, Z kuşağını da peşinden sürükleyen Bulut, sosyal medya platformlarının en çok ilgi gören isimleri arasında yer aldı bile. TikTok hesabı açan Hakkı Bulut, buradan gelir elde etmeye de başladı. Detaylar haberimizde...
TikTOK platformunda yerini alan Hakkı Bulut, 370 bini aşkın takipçiye ulaşmıştır. TikTok'ta Hakkı Baba akımı oluşmaya başlamışken, yayınlarında seslendirdiği parçalar milyonlara ulaşıyor.
Bahçelievler'de mütevazi bir yaşam süren Hakkı Bulut, canlı yayında sadece şakılarını seslendirmekle kalmıyor aynı zamanda sevenleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor.
Usta sanatçı Hakkı Bulut, TikTok hesabından kendisine yöneltilen tüm soruları tüm samimiyetiyle cevaplıyor.
Bununla beraber hayranlarının gönderdiği sanal hediyeler ise sanatçıya yeni gelir kapısı aralamış durumda. Böylece Hakkı Bulut, verdiği konserler ve albüm çalışmaları dışına çıkarak, dijital yayıncılık üzerinden hayran desteği ile yeni kazançlar elde etmiş oluyor.
Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde doğmuştur. Türk arabesk müziğinin en sevilen isimlerinden biridir.
Kariyerine 1967 yılında yayınladığı ilk plağıyla adım atan Bulut, 1969 yılında çıkardığı İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız eseriyle gönülleri fethetti.
Hakkı Bulut, Son Mektup, Ben Buyum, Falcı, Ben Tövbemi Geri Aldım, Kul Hatasız Olmaz ve Seven Kıskanır gibi kültleşmiş şarkılarıyla arabesk müziğine damga vurmuştur.