Hakkı Bulut, 70'li yıllardan bu zamanlara kadar seslendirdiği şarkılarla milyonların sevgilisi olmayı başardı. Usta isim TikTok'ta canlı yayında sevenleriyle buluşuyor. Sadece eski hayranlarını değil, Z kuşağını da peşinden sürükleyen Bulut, sosyal medya platformlarının en çok ilgi gören isimleri arasında yer aldı bile. TikTok hesabı açan Hakkı Bulut, buradan gelir elde etmeye de başladı. Detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Hakkı Bulut TikTok hesabı açtı! Yeni gelir kapısını açıkladı Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, TikTok hesabı açarak yeni bir gelir kapısı elde etti ve Z kuşağının da ilgisini çekmeyi başardı. Hakkı Bulut, TikTok'ta 370 bini aşkın takipçiye ulaştı. TikTok yayınlarında şarkılar seslendiriyor ve sevenleriyle sohbet ediyor. Hayranlarının gönderdiği sanal hediyeler sanatçıya yeni bir gelir kaynağı oldu. Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğdu. Kariyerine 1967 yılında ilk plağıyla adım attı ve 1969'da çıkardığı 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız' ile tanındı.

TikTOK platformunda yerini alan Hakkı Bulut, 370 bini aşkın takipçiye ulaşmıştır. TikTok'ta Hakkı Baba akımı oluşmaya başlamışken, yayınlarında seslendirdiği parçalar milyonlara ulaşıyor.

Bahçelievler'de mütevazi bir yaşam süren Hakkı Bulut, canlı yayında sadece şakılarını seslendirmekle kalmıyor aynı zamanda sevenleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor.

HAKKI BULU YENİ GELİR KAPISINI AÇIKLADI

Usta sanatçı Hakkı Bulut, TikTok hesabından kendisine yöneltilen tüm soruları tüm samimiyetiyle cevaplıyor.

Bununla beraber hayranlarının gönderdiği sanal hediyeler ise sanatçıya yeni gelir kapısı aralamış durumda. Böylece Hakkı Bulut, verdiği konserler ve albüm çalışmaları dışına çıkarak, dijital yayıncılık üzerinden hayran desteği ile yeni kazançlar elde etmiş oluyor.

HAKKI BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde doğmuştur. Türk arabesk müziğinin en sevilen isimlerinden biridir.

Kariyerine 1967 yılında yayınladığı ilk plağıyla adım atan Bulut, 1969 yılında çıkardığı İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız eseriyle gönülleri fethetti.

Hakkı Bulut, Son Mektup, Ben Buyum, Falcı, Ben Tövbemi Geri Aldım, Kul Hatasız Olmaz ve Seven Kıskanır gibi kültleşmiş şarkılarıyla arabesk müziğine damga vurmuştur.