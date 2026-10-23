Hakkı Bulut kimdir, eşi kim? Hakkı Bulut'un çocuğu var mı, çocukları kim? Hakkı Bulut'a ne oldu?

Bugün bir restoranda sahne aldığı esnada fenalaşan Hakkı Bulut'un sağlık durumu yakından takip edilirken eşi kim, çocukları var mı soruları da sevenleri tarafından araştırıldı.

HAKKI BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk arabesk şarkıcısı-şarkı yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncu olan isim 3 Şubat 1945, Mazgirt, Tunceli'de dünyaya geldi. Uzun yıllardır müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

HAKKI BULUT'UN EŞİ KİM, EVLİ Mİ?

"Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama, Kul Hatasız Olmaz, Son Mektup" gibi eserlerin sahibi olan başarılı sanatçı 1964 senesinde Saadet Bulut ile evlendi. Çiftin evliliğinden 5 çocuğu vardır.

HAKKI BULUT'UN ÇOCUĞU VAR MI?

12 sinema filmi ve 2021 itibarıyla 65 albümü bulunan sanatçı Hakkı Bulut, 1964 yılında evlendiği Saadet Bulut ile evliliğinden 5 çocuğa sahiptir.

Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik etti. Bulut, uzun yıllardır devam eden müzik kariyerinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

HAKKI BULUT'UN ÇOCUKLARI KİM, KAÇ TANE?

23 Ekim akşamı sahnede fenalaşan usta sanatçı Hakkı Bulut, 1964 yılında Saadet Bulut ile evlendi. Çiftin evliliğinden 5 tane çocuğu bulunuyor. Uzun yıllardır mutlu bir hayat yaşayan çift, 5 çocuğa sahiptir.

HAKKI BULUT'A NE OLDU?

Müzik dünyasında adından söz ettiren Bulut, bugün Beylikdüzü'nde bir restoranda sahne aldığı esnada fenalaştı. Aniden yere yığıldığı anlar sevenleri tarafından panikle izlenirken apar topar hastaneye kaldırıldı.